ABD saldırısının perde arkası: B-2 jetlerinin 37 saatlik İran uçuşu

ABD Hava Kuvvetleri, “Gece Yarısı Çekici” (Operation Midnight Hammer) adını verdiği operasyona dair dikkat çekici ayrıntılar yayınladı. Fordo’daki nükleer tesise yapılan saldırıda kullanılan B-2 uçakları ve pilotların 37 saatlik İran seferi incelendi. ABD basını, pilotların rahatını artırmak amacıyla B-2 hayalet bombardıman uçaklarının tuvalet, mikrodalga fırın ve atıştırmalıklar için bir soğutucu ile donatıldığını yazdı. MİNİ BUZDOLABI, MİKROLGA FIRIN VE TUVALET Yetkililere göre, gelişmiş Amerikan bombardıman filosu, dünyanın diğer ucuna 18 saatlik bir yolculuğa çıktı ve bu sırada birçok kez havada yakıt ikmali yaptı. Bu kadar uzun uçuşların katlanılabilir olması için, yüksek teknolojili bombardıman uçaklarının kokpitleri, mürettebatın beslenip uyanık kalmasını sağlamak amacıyla mini buzdolabı ve mikrodalga fırınla donatıldı. Her uzun menzilli uçakta olduğu gibi, B-2 Spirit modelinde de tuvalet bulunuyor. Ayrıca bir pilot uçarken diğerinin uzanıp dinlenmesi için yeterli alan da mevcut.

2 MİLYAR DOLARLIK UÇAK



İlk kez 1997’de hizmete giren B-2’lerin her biri 2 milyar dolardan fazlaya mal oluyor. 2008’de yaşanan bir kazada bir tanesinin kaybedilmesinin ardından, ABD Hava Kuvvetleri’nin 19 adet B-2’si bulunuyor.



The Telegraph’ın haberine göre, “Geceyarısı Çekici” operasyonunda görevlendirilen yedi B-2 bombardıman uçağında iki kişilik ekipler dönüşümlü olarak gece boyunca uyudu.



EN UZUN B-2 GÖREVİ



Fordo’ya yönelik bu 37 saatlik saldırı görevi, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan’a düzenlenen ilk Amerikan saldırısından bu yana en uzun B-2 görevi oldu.



The Atlantic’e göre bu tür uçaklardaki pilotlar uzun, yorucu uçuşlara dayanmak üzere eğitiliyor; geçmiş görevlerde bazı ekiplerin yanlarında kamp yatakları veya tam boy şilteler getirdiği biliniyor.

B-2'LER YALNIZ DEĞİLDİ



Hayalet bombardıman uçakları görevi tamamen yalnız gerçekleştirmedi. İran’a yaklaşırken, onlarla buluşmak üzere savaş uçakları ve destek uçaklarından oluşan bir filo da görevlendirildi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine, B-2’lerin İran hava sahasında, dar bir bölgede ve neredeyse hiç iletişim kurmadan, eskort ve destek uçaklarıyla kusursuz zamanlamayla buluştuğunu açıkladı.