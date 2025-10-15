ABD Savaş Bakanı Hegseth’in uçağı İngiltere’de acil iniş yaptı

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'i taşıyan uçağın İngiltere'ye acil iniş yaptığı açıklandı.

Brüksel'deki toplantısından dönen Pete Hegseth'in içinde bulunduğu uçağın ön camındaki çatlak nedeniyle İngiltere'ye acil iniş yaptığı açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, NATO toplantısından dönen Hegseth'in uçağının ön camında meydana gelen çatlama nedeniyle İngiltere'deki bir havalimanına acil iniş yaptığı bilgisini paylaştı.

Parnell, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan 'ye dönerken, Hegseth'in uçağı, ön camındaki bir çatlak nedeniyle Birleşik Krallık'a plansız bir iniş yaptı" ifadesini kullandı.

Uçağın "standart prosedürlere uygun şekilde" indiğinin altını çizen Parnell, Bakan Hegseth dahil uçaktaki herkesin güvende olduğunu kaydetti.

Bakan Hegseth, bugün, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Ukrayna Savunma İrtibat Grubu Toplantısı'na katılmış ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatını değerlendirmişti.

