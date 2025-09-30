ABD Savaş Bakanı ordudaki şişman generallere savaş açtı.

Hegseth, komutanlara, "Eğer bugün söylediğim sözler yüreğinizi sızlatıyorsa, o zaman onurlu olanı yapıp istifa etmelisiniz." dedi.

Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump ile bilikte, Virginia eyaletinin Quantico kentinde toplanan amiral ve generallere konuşma yaptı.

Toplantıya ordunun her kademesinden general ve amiraller katıldı.

Hegseth, sessizce oturan dinleyicilere, "Profesyonel olmayan görünüm dönemi sona erdi. Artık sakallı adam yok." diye seslendi.



ABD Başkanı Trump, 30 Eylül'de Beyaz Saray'dan törene katılmak üzere ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, eğer beğenmediği askeri liderler olursa anında görevden alacağını söyledi.



Trump, Hegseth ile birlikte katıldığı komutanlarla buluşmasında da, bir saatten fazla süren konuşması için kürsüye çıktığında bir espriyle söze başladı "Söylediklerim hoşunuza gitmiyorsa, odadan çıkabilirsiniz. Elbette rütbeniz de gider, geleceğiniz de." ifadelerini kullandı.