ABD savaş gemisi saatlerce “kör ve hareketsiz” kaldı

ABD ’li bir savunma yetkilisinin açıklamasına göre, ABD Donanması’na ait bir savaş gemisi Hint-Pasifik’te saatlerce güç kaybı yaşadı.

Donanma tarafından yapılan açıklamada, olayın geminin elektrik sisteminde meydana gelen bir “mühendislik arızasından” kaynaklandığı belirtildi.

Yaklaşık 300 mürettebatın bulunduğu güdümlü füze destroyeri USS Higgins’in bu süreçte denizde “çaresiz” kaldığı ifade edildi.

“TÜM GEMİDE GÜÇ KAYBI YAŞANDI”

ABD 7. Filo Sözcüsü Komutan Matthew Comer, “gemi genelinde güç kaybı yaşandığını” açıkladı. İlk bulgulara göre elektrik arızasının yangına neden olmuş olabileceği aktarıldı.

Comer, gemide güç ve itki sistemlerinin daha sonra yeniden devreye alındığını belirtti.

“ÇARESİZ, ELEKTRONİK OLARAK KÖR VE HAREKETSİZ”

Bir savunma yetkilisi ise arızanın “saatlerce” sürdüğünü söyledi. Uzmanlara göre bu süre, geminin denizde hareket kabiliyetini kaybetmesi açısından kritik önemde.

Eski ABD Donanması kaptanı Carl Schuster, “Gemi çaresiz, elektronik olarak kör ve hareketsiz kalır” değerlendirmesinde bulundu. Acil durum dizel jeneratörlerinin ise yalnızca iletişim ve klima gibi temel sistemlere enerji sağlayabildiği ifade edildi.

ABD DONANMASI'NIN “İŞ GÜCÜ” GEMİLERİ

1999’da hizmete giren USS Higgins, Japonya’nın Yokosuka kentinde konuşlu bulunuyor. Arleigh Burke sınıfı destroyerler, ABD Donanması yüzey filosunun bel kemiğini oluşturuyor ve hizmette 70’ten fazla gemi bulunuyor.

Yaklaşık 154 metre uzunluğunda ve 8 bin 200 tonun üzerinde deplasmana sahip olan Higgins, Aegis savaş sistemiyle donatılmış olup Tomahawk dahil çeşitli füzeleri fırlatabiliyor.

DONANMADA SON DÖNEMDE İKİNCİ OLAY

Öte yandan geçen ay ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford’da çamaşırhane bölümünde yangın çıkmıştı. 12 Mart’ta meydana gelen olayın muharebe kaynaklı olmadığı açıklanırken, iki denizcinin hayati tehlike oluşturmayan şekilde yaralandığı bildirilmişti.