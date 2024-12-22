ABD savaş uçağı dost ateşiyle vuruldu: 2 yaralı

ABD, Yemen’deki İran destekli Husilere karşı başlattığı operasyonlar çerçevesinde Kızıldeniz’deki varlığını sürdürüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, bugün erken saatlerde Kızıldeniz üzerinde kendi savaş uçaklarının “dost ateşi” sonucu vurulduğu, uçaktan atlayan iki pilotun hafif yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.

Açıklamada, Gettysburg füze kruvazörünün yanlışlıkla hedef aldığı savaş uçağının USS Harry S. Truman gemisinden havalanan F/A-18 Hornet olduğu kaydedildi. CENTCOM, olaya ilişkin soruşturma başlattı.