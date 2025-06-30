ABD savaş uçakları Hint Okyanusu'na yığılıyor

Yeni bir uydu görüntüsü, Hint Okyanusu’ndaki stratejik ABD üssü Diego Garcia’da, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait unsurların yığıldığını ortaya koydu. Bu gelişme, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, Ortadoğu ve Hint-Pasifik genelinde tansiyonun arttığı bir dönemde yaşandı. NEDEN ÖNEMLİ? Diego Garcia, Ortadoğu’dan Güneydoğu Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ABD askeri operasyonları için kritik bir üs konumunda. Üssün ücra konumu ve kapsamlı altyapısı, onu uzun menzilli hava saldırıları ve hızlı müdahale görevleri için ideal bir kalkış noktası haline getiriyor. Üste yaşanan bu yığınak, bölgedeki yeni askeri operasyonlara hazırlık sinyali veriyor.

ONLARCA ASKERİ UÇAK KONUŞLANDIRILDI



Uydu görüntüsüne göre, Diego Garcia’da dört adet B-52 stratejik bombardıman uçağı, altı adet F-15 savaş uçağı ve altı adet KC-135 havadan yakıt ikmal uçağı konuşlanmış durumda.



Diego Garcia’nın İran’a yaklaşık 3 bin 500 kilometre, Güney Çin’e ise yaklaşık 4 bin 800 kilometre mesafedeki izole konumu, ABD uçakları için güvenli ve uzun menzilli görevlerin icrası açısından stratejik bir kalkış noktası sağlıyor.



Mart ayından bu yana, uzmanlara göre İran’a yönelik olası bir saldırı için hazırlık amaçlı olarak üste önemli miktarda askeri ekipman sevkiyatı gerçekleşmiş durumda.



İRAN'A SALDIRAN UÇAKLARIN YOLCULUĞU



Mayıs ayında, ABD Hava Kuvvetleri, Diego Garcia’daki görevlerini tamamlayan B-2 Spirit bombardıman uçaklarının Missouri’ye döndüğünü duyurmuştu.



Daha sonra ise ABD, Missouri’deki Whiteman Hava Üssü’nden kalkan B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla İran’daki üç kritik nükleer tesise sürpriz gece operasyonu düzenledi.



ABD'NİN SÜRPRİZ OPERASYONU



“Geceyarısı Çekici Operasyonu” (Operation Midnight Hammer) adı verilen görevde, yedi B-2 bombardıman uçağı, yerin derinliklerindeki nükleer tesislere yaklaşık 13 bin 600 kiloluk sığınak delici bombalar bıraktı.



Bu operasyon, son on yılların en büyük ABD hayalet hava saldırısı olarak değerlendiriliyor. B-2 uçakları daha önce Yemen’de İran destekli Husi hedeflerine yönelik saldırılarda da kullanılmıştı.

