ABD savaşa mı hazırlanıyor? Beyaz Saray: "İran'a saldırı için birçok argüman öne sürülebilir"

ABD bir yandan İran ile masaya otururken öte yandan Ortadoğu'daki askeri varlığını genişletiyor. Müzakerelerin ikinci turu geride kalırken İran ve ABD tarafından karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.



BEYAZ SARAY: İRAN'IN ANLAŞMA YAPMASI AKILLICA OLUR

Beyaz Saray'dan gelen son açıklamada, İran'a saldırı için öne sürülebilecek çok sayıda argüman olduğu belirtilirken, “İran'ın anlaşma yapması akıllıca olur.” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, ilerleme sağlandığı ve gelecek haftalarda İranlıların anlaşma için daha fazla ayrıntı sunmasının beklentiği ifade edildi.



TRUMP: DİEGO GARCİA'YI KULLANABİLİRİZ



ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın anlaşmaya yanaşmaması halinde Diego Garcia Üssü'nü kullanabileceklerini söyledi.



İngiltere'nin hiçbir şekilde Diego Garcia Adası üzerindeki kontrolünü kaybetmemesi gerektiğini ifade eden Trump, "Başbakan Starmer, en iyi ihtimalle 100 yıllık bir kira sözleşmesi imzalayarak, hiçbir nedenle Diego Garcia üzerindeki kontrolünü kaybetmemelidir. Bu topraklar İngiltere'den alınmamalıdır ve eğer alınırsa bu bizim büyük müttefikimiz için bir felaket olacaktır. Biz her zaman İngiltere, için savaşmaya hazır ve istekli olacağız, ancak onlar da karşılaştıkları sorunlar karşısında güçlü kalmak zorundalar. Diego Garcia'yı vermeyin" dedi.



Diego Garcia, Ortadoğu’dan Güneydoğu Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ABD askeri operasyonları için kritik bir üs konumunda. Üssün ücra konumu ve kapsamlı altyapısı, onu uzun menzilli hava saldırıları ve hızlı müdahale görevleri için ideal bir kalkış noktası haline getiriyor.



ABD tarafından Diego Garcia Deniz Kuvvetleri Destek Tesisi adıyla 1977'de askeri üs inşa edildi. Büyük askeri kargo uçaklarının kullanabileceği 3 bin 600 metrelik bir pist, ABD donanmasından 2 uçak gemisinin aynı anda demirleyebileceği bir de liman bulunuyor.

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: SAVAŞMAK İSTEMİYORUZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, ABD’nin İran'daki demokrasi konusunda duyduğu endişenin bir aldatmacadan ibaret olduğuna vurgu yaparak, "ABD, Venezuela petrolünü ele geçirmek istediğini açıkça söyledi. Aynı şekilde Kanada ve diğer ülkelere karşı da benzer bir tutum içerisinde. Biz savaşmak istemiyoruz. Savaşı kenara bırakmamız gerektiği inancını taşıyorum. Ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz." İfadelerini kullandı.



ABD BASINI: TRUMP SAVAŞ BAŞLATMAYA ÇOK YAKIN



Washington, Tahran'a baskı için son haftalarda zaten bölgeye hatırı sayılır güç göndermişti. Müzakerelerin ikinci turu geride kalırken bölgedeki askeri hareketliliğin hız kazandığı gözleniyor.

Axios haber sitesine göre Trump yönetimi, Ortadoğu'da büyük bir savaş başlatmaya çok yakın.

Trump'ın bölgedeki yığınağı iki uçak gemisi, bir düzine savaş gemisi, yüzlerce savaş uçağı ve çok sayıda hava savunma sistemini içerecek şekilde büyüdü. Bu ateş gücünün bir kısmı hala yolda.

150'den fazla ABD askeri kargo uçağı, Ortadoğu'ya silah sistemleri ve mühimmat taşıdı.

24 SAAT İÇİNDE 50'DEN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI

Axios'a göre ABD, 24 saat içinde Ortadoğu'ya 50'dan fazla savaş uçağı gönderdi. Uçakların nakli, tarafların ikinci tur için Cenevre'de masaya oturmasından önceki 24 saatte gerçekleşti.

Bölgeye gönderilen 50'yi aşkın uçak F-16, F-22 ve F-35'lerden oluşuyor. Uçakların, Ürdün'deki Mufakkat Salti Hava Üssü'ne konuşlandığı tahmin ediliyor.