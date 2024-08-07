ABD Savunma Bakanı: "Askerlerimize yönelik saldırıları tolere etmeyeceğiz"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'taki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin, "Şüphesiz ki ABD, bölgede görev yapan askerlerimize yönelik saldırıları tolere etmeyecektir." dedi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise "Şu anda bir dönüm noktasındayız. Müzakereler nihai aşamasına ulaştı ve bitiş çizgisini çok yakında geçmesi gerektiğine inanıyoruz"

ABD Savunma Bakanı: "Askerlerimize yönelik saldırıları tolere etmeyeceğiz"

Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaptığı açıklamalarda, 'daki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve hem İsrail'in hem de Amerikan askerlerinin güvenliğini sağlama konusunda hassas olduklarını söyledi.

'ta Ayn El-Esed Üssü'ne yönelik saldırıda bazı ABD askerlerinin yaralandığını hatırlatan Austin, "Şüphesiz ki ABD, bölgede görev yapan askerlerimize yönelik saldırıları tolere etmeyecektir." dedi.

"SALDIRIYI İRAN DESTEKLİ GRUP DÜZENLEDİ"

Bakan Austin, Ayn El-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırının arkasında İran destekli Şii bir milis gücünün olduğunu ancak soruşturmanın devam ettiği şu aşamada spesifik olarak bir grup ismi vermeyeceğini belirtti.

İsrail'in ve bölgedeki Amerikan askerlerinin güvenliği için Orta Doğu'daki askeri varlıklarını son duruma göre yeniden düzenlediklerini ve ilave güç gönderdiklerini vurgulayan Austin, balistik füze savunma ve hava savunma kapasitelerini güçlendirdiklerini kaydetti.

ABD'li bakan, bununla beraber, bölgede tansiyonun düşmesinin tüm ülkelerin yararına olacağına inandıklarını ve bunun için de çaba gösterdiklerini savundu.

Austin, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması ve esirlerin serbest bırakılması durumunda bölgede tansiyonun azalacağına inandıklarını ifade etti.

BLİNKEN'DAN "ATEŞKES İÇİN DÖNÜM NOKTASI" VURGUSU

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'deki olası ateşkes sürecini değerlendirdi ve Hamas'ın yeni siyasi büro başkanı olan Yahya Sinvar'ın omuzlarında büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Blinken, "Bay Sinvar, bu ateşkesin sağlanmasında ana karar verici konumda, dolayısıyla şu anda bir ateşkes ile yola devam edip etmemeye karar vermek ona kalmış durumda, ki bu ateşkes çaresiz durumdaki Filistinli kadın, çocuk ve erkeklere fayda sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu anda bir dönüm noktasındayız. Müzakereler nihai aşamasına ulaştı ve bitiş çizgisini çok yakında geçmesi gerektiğine inanıyoruz." diyen Blinken, böyle bir ateşkes anlaşmasıyla hem Gazze halkının rahatlayacağını hem de esirlerin evlerine döneceğini dile getirdi.

Gazze'de varılacak bir ateşkesin Orta Doğu'da daha kapsamlı bir bölgesel istikrara da zemin hazırlayacağını söyleyen Blinken, bu yönüyle de Gazze'de ateşkes için çok uğraştıklarını belirtti.

Orta Doğu'da son haftalarda artan tansiyonun İsrail dahil kimseye fayda getirmediğini anlatan Blinken, ABD olarak bu gerilimin düşmesi için çaba gösterdiklerini savundu.

Blinken, "Bu yoğun çabalarımızı bölge genelinde ve ötesinde sürdürüyoruz ve İsrail dahil herkese bu noktada çatışmayı büyütecek herhangi bir şey yapmaktan kaçınmaları için baskı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin dış ticaret açığı haziranda yüzde 2,5 azaldı

ABD'nin dış ticaret açığı haziranda yüzde 2,5 azaldı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Filenin Sultanları yarı finalde: TVF Başkanı Üstündağ NTV'ye konuştu

DÜNYA HABERLERİ

Maduro canlı yayında WhatsApp'ı sildi: "Barış istiyorsanız silin!"

Maduro canlı yayında WhatsApp'ı sildi: "Barış istiyorsanız silin!"

İran: Avrupa İsrail'e verdiği destekle tüm diplomatik kanalları engelledi

İran: Avrupa İsrail'e verdiği destekle tüm diplomatik kanalları engelledi

Hamas'ın yeni lideri Sinvar, İsrail'e bir mesaj mı?

Hamas'ın yeni lideri Sinvar, İsrail'e bir mesaj mı?

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan AB'ye tepki

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan AB'ye tepki

İran'da aşırı sıcaklar: Kamu kurumları 1 gün tatil edildi

İran'da aşırı sıcaklar: Kamu kurumları 1 gün tatil edildi

Hamas'ın yeni siyasi lideri Yahya Sinvar oldu

Hamas'ın yeni siyasi lideri Yahya Sinvar oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...