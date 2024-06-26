ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail-Hizbullah savaşı Lübnan için felaket olur

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile Pentagon'da yaptığı görüşmede, İsrail ve Hizbullah arasındaki savaşın "Lübnan için felaket olacağını" söyledi. Austin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasını önlemenin tek yolunun "ilkeli diplomasi" olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail-Hizbullah savaşı Lübnan için felaket olur

Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile dün bir araya geldi.

Austin, Gallant'a  ve Hizbullah arasındaki savaşın " için felaket olacağını, masum İsrailli ve Lübnanlı siviller için yıkıcı olacağını" söyledi.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre ABD Savunma Bakanlığı'nda bir araya gelen iki bakan, "İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi azaltma, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırma ve İsrail'e yönelik İran saldırılarına ve İran destekli saldırılara, Ortadoğu genelinde istikrarı bozucu faaliyetlere karşı birlikte durma çabalarını" ele aldı.

Austin, "Hizbullah'ın provokasyonlarının İsrail ve Lübnan halklarını ikisinin de istemediği bir savaşa sürüklemekle tehdit ettiğini" söyledi.

ABD'li bakan ayrıca "bölgede gerilimin daha da tırmanmasını önlemenin tek yolunun ilkeli diplomasi olduğunu" da sözlerine ekledi. 

7 Ekim'in ardından İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında başlayan çatışmalar, son dönemde şiddetlendi.

Karşılıklı saldırılar, bölgede savaşın yayılması endişesi yaratıyor.

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