ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Twitter hesabından, "Bu hafta sonu, Suudi Arabistan petrol tesislerine yönelik saldırıya ilişkin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selam ve Irak Savunma Bakanı (Necah) el-Şamari ile görüştüm." paylaşımında bulundu.



Beyaz Saray'da Pentagon yetkilileri ile ABD Başkanı Donald Trump'a saldırı konusunda bilgi verdiklerini belirten Esper, "ABD ordusu ve kurumlar arası takımımız, bu benzersiz saldırıya karşılık vermek ve İran'ın altını oyduğu kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmak üzere ortaklarımızla çalışıyor." ifadesini kullandı.



Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının İran topraklarından fırlatılan seyir füzeleri ve bu ülkeden havalanan silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile vurulduğunu ileri sürmüştü.



Suudi Arabistan henüz bu iddiayı teyit etmezken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hafta sonu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in diplomasi yapıyormuş gibi davranırken, Tahran'ın Suudi Arabistan'a yönelik 100'e yakın saldırının arkasında olduğunu savunmuştu.



SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te SİHA’larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.



Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

