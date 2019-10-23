Şammari-Esper görüşmesi, Bağdat'taki Savunma Bakanlığı binasında basına kapalı yapıldı.



Görüşme sonrası Irak Savunma Bakanlığı Basın Ofisine açıklamalarda bulunan Esper, "Bağdat'a ziyaretim Irak'a mutlak destek verdiğimiz anlamı taşıyor" ifadesini kullandı.



Irak'ın egemenliğine saygı duyduklarını belirten Esper, demokrasi ve insan hakları başta olmak üzere diğer tüm alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesini istediklerini söyledi.



Irak Savunma Bakanı Şammari de ABD ile güvenlik ve ekonomik alanda iş birliği içinde olduklarını kaydederek, "Irak'ta DEAŞ'ın yenilmesinde ABD güçlerinin önemli rolü söz konusuydu." dedi.



ZİYARETİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ



Esper'in Bağdat ziyaretini, Suriye'den ayrılan ABD askerlerinin Irak'a gelmesinden iki gün sonra gerçekleştirmesi dikkati çekti.



ABD Savunma Bakanı'nın Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile de görüşmesi bekleniyor.

