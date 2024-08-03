ABD Savunma Bakanı geri adım attı: 11 Eylül'ü planlayanlarla yapılan anlaşma iptal edildi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen 3 sanık için yapılan anlaşmayı iptal ederek, sanıkların idam cezası davaları kapsamına geri alındığını duyurdu.

ABD savunma bakanlığı Çarşamba günü 11 Eylül saldırısının planlayıcı olan ve Guantanamo Cezaevi'nde tutulan üç kişi ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Halid Şeyh Muhammed, Velid Muhammad Salih Bin Mubarak Attaş ve Mustafa Ahmet Adam al-Hawsawi ile yapılan anlaşmada suçlarını kabul etmeleri karşılığında bu kişilerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.