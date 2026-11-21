ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ABD ile Kanada arasındaki savunma ilişkilerine yeni sınırlandırmalar getiren gizli bir bilgi notu yayımladığı öne sürüldü.

Washington Post gazetesinin konuya vakıf kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hegseth, bu hafta içi dolaşıma soktuğu notta iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini daraltan yeni kurallara yer verdi.

Kaynaklar, gizli notun Kanadalı yetkililer nezdinde "yüzlerine inen bir tokat" biçiminde algılanacağını ve mevcut ikili ilişkileri daha da gerileteceğini aktardı.

Gizli bilgi notunun ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde hangi kademelere iletildiğine dair bir ayrıntı ise paylaşılmadı.

"İSTİHBARAT PAYLAŞIMI ETKİLENMEYECEK"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell ise Washington Post'a yaptığı açıklamada, Kanada ile yürütülen işbirliklerinin ABD'nin somut savunma hedeflerine katkı sunmasını güvence altına almak amacıyla adım attıklarını söyledi.

Parnell, yayımlanan notun iki ülke arasındaki savunma istihbaratı paylaşımını, NATO çerçevesindeki ortak çalışmaları veya Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) aracılığıyla sürdürülen işbirliğini etkilemeyeceğini vurguladı.