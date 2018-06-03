Singapur'da düzenlenen bir güvenlik zirvesinde konuşan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığını artırdığına dikkat çekti.



Ayrıca Çin'in bölgede füzeler konuşlandırdığını ve çevreyi sinyal kesme cihazlarıyla donattığını belirten Mattis "Çin'in aksi yöndeki iddialarına rağmen tüm bu silah sistemlerinin bölgede konuşlandırılması, askeri açıdan yıldırma ve baskı amaçlı bir politikaya işaret ediyor" ifadelerini kullandı.



Trump yönetiminin Çin ile yapıcı bir ilişki kurmak istediğini de söyleyen Mattis, "Bununla birlikte Çin ile gerekirse aktif şekilde rekabet ederiz" diye konuştu.