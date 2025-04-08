ABD Savunma Bakanı: "Panama'yı Çin etkisinden kurtaracağız"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, onlarca yıl sonra Panama’yı ziyaret eden ilk ABD savunma bakanı olarak Panama Kanalı’na bir inceleme ziyareti düzenledi.

Hegseth, burada yaptığı açıklamada "ABD, Panama Kanalı'nı Çin'in etkisinden kurtaracak" ifadelerini kullandı.

Hegseth, Panama Kamu Güvenliği Bakanı Frank Abrego tarafından karşılandı ve Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ile diğer yetkililerle kapalı kapılar ardında görüşmeler yaptı.



Hegseth'in ziyareti, Trump yönetiminin Panama Kanalı’na erişimi güvence altına almak için ABD ordusundan çeşitli seçenekler talep ettiğine dair haberlerin gölgesinde gerçekleşti.

ABD, bir asırdan fazla bir süre önce inşa ettiği kanalı 1999 yılında Panama’ya devretmişti.