ABD Savunma Bakanı’ndan Çin mesajı: Savaş istemiyoruz ama tehditlere karşılık veririz

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Panama ziyaretinde yaptığı açıklamada, Çin’le savaş istemediklerini ancak tehditlere karşılık vereceklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı’ndan Çin mesajı: Savaş istemiyoruz ama tehditlere karşılık veririz

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, ile savaş arayışında olmadıklarını ancak Çin’in “Amerika kıtası üzerindeki tehditlerine karşı” güçlü bir caydırıcılık sergileyeceklerini söyledi.

“SAVAŞI BİRLİKTE ÖNLEMELİYİZ”

Hegseth, ziyaretinin ikinci gününde yaptığı açıklamada, “Çin’le savaş istemiyoruz. Ancak bu yarımkürede Çin’in tehditlerini kararlılıkla ve güçlü biçimde caydırarak savaşı birlikte önlemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Hegseth’in bu sözleri, Çin ile arasında stratejik öneme sahip Panama Kanalı üzerindeki gerilimin sürdüğü bir döneme denk geldi. Kanalın kontrolü ve etkisi konusunda iki ülke arasında yaşanan anlaşmazlık, bölgedeki tansiyonu artırmış durumda.

Hegseth'in ziyareti, Trump yönetiminin Panama Kanalı’na erişimi güvence altına almak için ABD ordusundan çeşitli seçenekler talep ettiğine dair haberlerin gölgesinde gerçekleşti.

ABD, bir asırdan fazla bir süre önce inşa ettiği kanalı 1999 yılında Panama’ya devretmişti.

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