ABD Savunma Bakanlığı, Lübnan saldırıları sonrası açıklama yaptı: Pentagon'dan İsrail'e tam destek

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesi sonrası açıklama yaptı.

Pentagon, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in dün, İsraı̇l Savunma Bakanı Yoav Gallant ı̇le Lübnan'da yaşananlar hakkında ı̇kı̇ kez görüştüğünü bildirdi.



Açıklamaya göre Austin, Gallant'a, İsraı̇l'ı̇n "İran desteklı̇ terörı̇st gruplara" karşı kendı̇nı̇ savunma hakkını tam desteklediğini söyledi.



Ayrıca ABD'nı̇n İran'ın ve İran desteklı̇ ortakları ı̇le vekı̇llerı̇nı̇n durumdan faydalanmasını veya çatışmayı genı̇şletmesı̇nı̇ engellemeye kararlı olduğunu ifade etti.



Austin, ABD'nin bölgedekı̇ Amerikan güçlerı̇nı̇ ve tesı̇slerı̇nı̇ korumak ı̇çı̇n mevzı̇lendı̇ğı̇nı̇ ve İsraı̇l'ı̇ savunmaya kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'a Ortadoğu'daki “ABD kuvvetlerinin duruşunu değerlendirme ve gerektiğinde ayarlama” talimatı verdi.