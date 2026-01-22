ABD SDG ile görüştü entegrasyon talebini yineledi
22.01.2026 16:44
Son Güncelleme: 22.01.2026 16:45
ABD Büyükelçisi Barrack, SDG ile görüşerek Suriye'deki ateşkes sürecine yönelik beklentisi aktardı.
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, terör örgütü SDG'nin liderleri Abdi ve İlham Ahmed ile görüştü. ABD'nin ateşkeste belirtilen entegrasyon sürecine destek verdiğini söyledi. ABD Büyükelçisi daha önce de SDG'nin sahadaki rolünün artık geçerli olmadığını açıklamıştı.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü SDG'nin liderleri Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile görüştü.
Görüşmeyi sosyal medya platformu X'te duyuran Barrack, görüşmenin içeriğine dair paylaşımda bulundu.
ABD'nin SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta imzalanan ateşkes anlaşmasına ve anlaşmada belirtilen entegrasyon sürecini ilerletmeye yönelik güçlü destek verdiğini söyledi.
Tüm tarafların entegrasyonun ilk adım olduğuna katıldığını söyleyen Barrack, güveni ve kalıcı istikrarı sağlamak için tüm taraflarca güven artırıcı önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde, atılacak ilk ve en önemli adımın mevcut ateşkesin tam olarak sürdürülmesi olduğunu söyledi.
BARRACK'TAN SDG'YE: "AMACINIZ BÜYÜK ÖLÇÜDE SONA ERMİŞTİR”
ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, geçtiğimiz günlerde Suriye Ordusuyla çatışan ve işgal ettiği yerlerin bir kısmından geri çekilen SDG'nin varlığına ilişkin konuşmuş, SDG’nin 2019 yılına kadar DAEŞ’e karşı etkili bir ortak olduğunu söyledi. Barrack, söz konusu dönemde devrik lider Beşar Esad rejiminin zayıfladığını ve İran ve Rusya ile ittifakları nedeniyle DAEŞ’e karşı geçerli ortak olamayacak durumda olduğunu belirtti.
Devlet Başkanı Ahmed Şara liderliğinde kurulan yeni yönetim ile Suriye’de durumun tamamen değiştiğine dikkat çeken Barrack, ”Şam artık DAEŞ’in gözaltı tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye istekli ve hazır olduğundan, SDG'nin sahadaki başlıca DAEŞ karşıtı güç olma amacı büyük ölçüde sona ermiştir. ABD’nin SDG’nin rolünün uzatmak yerine yeni hükümete entegrasyonunu desteklediğini ifade eden Barrack, "18 Ocak'ta imzalanan bir entegrasyon anlaşmasını güvence altına almak ve zamanında ve barışçıl bir şekilde uygulanması için net bir yol haritası belirlemek üzere Suriye hükümeti ve SDG liderliği ile kapsamlı görüşmeler yaptık" demişti.