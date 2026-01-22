ABD SDG ile görüştü entegrasyon talebini yineledi

BARRACK'TAN SDG'YE: "AMACINIZ BÜYÜK ÖLÇÜDE SONA ERMİŞTİR”

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, geçtiğimiz günlerde Suriye Ordusuyla çatışan ve işgal ettiği yerlerin bir kısmından geri çekilen SDG'nin varlığına ilişkin konuşmuş, SDG’nin 2019 yılına kadar DAEŞ’e karşı etkili bir ortak olduğunu söyledi. Barrack, söz konusu dönemde devrik lider Beşar Esad rejiminin zayıfladığını ve İran ve Rusya ile ittifakları nedeniyle DAEŞ’e karşı geçerli ortak olamayacak durumda olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Ahmed Şara liderliğinde kurulan yeni yönetim ile Suriye’de durumun tamamen değiştiğine dikkat çeken Barrack, ”Şam artık DAEŞ’in gözaltı tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye istekli ve hazır olduğundan, SDG'nin sahadaki başlıca DAEŞ karşıtı güç olma amacı büyük ölçüde sona ermiştir. ABD’nin SDG’nin rolünün uzatmak yerine yeni hükümete entegrasyonunu desteklediğini ifade eden Barrack, "18 Ocak'ta imzalanan bir entegrasyon anlaşmasını güvence altına almak ve zamanında ve barışçıl bir şekilde uygulanması için net bir yol haritası belirlemek üzere Suriye hükümeti ve SDG liderliği ile kapsamlı görüşmeler yaptık" demişti.