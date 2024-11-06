ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı?

TRUMP OYUNU KULLANDI: BAZI EYALETLERDE ÇOK ÖNDEYİM - 20.10

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, oyunu Florida eyaletinde kullandı. Trump, eşi Melania Trump ile oy verdikten sonra basına açıklama yaptı.

Trump, "Çok özgüvenli hissediyorum, bazı eyaletlerde çok öndeyim. Çok iyi gittiğimiz yönünde duyumlar alıyorum. Büyük bir zafer kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.



Trump gazetecilerden gelen soru üzerine, "Destekçilerime 'Şiddet olmmayacak' dememe gerek yok. Tabii ki şiddet olmayacak. Destekçilerim şiddet yanlısı değil, şiddete inanan insanlar değil. Ben de kesinlikle şiddet istemiyorum" diye konuştu.

Trump, "Eğer kaybedersem ve eğer bu dürüst bir seçim olursa, sonucu ilk kabullenen ben olurum" diye ekledi.