ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı?
Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde 35 eyalette oyların sayımı sürüyor. ABD basını, Trump'ın kazanma şansını yüzde 95 olarak duyurdu. Yapılan yorumlar, seçimin kaderini belirleyecek eyaletlerde oyların henüz sayılmadığını ve Trump'ın, kazanması beklenen yerlerde önde olduğunu gösteriyor. Oy oranlarının son dağılımına göre Trump 51,2 oranla önde, Harris ise yüzde 47,4'te. Trump, 538 seçici delegeden 248'inin, Harris ise 210'unun oyunu almış durumda. 270 seçici delege oyu alan seçimi kazanacak. 5 Kasım 2024 ABD seçimlerinde son durum ne? Demokrat Parti adayı Kamala Harris mi önde yoksa Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump mı? 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris ve Donald Trump'ın ne kadar oy alacağını tüm dünya merak ediyor. ABD seçimlerinde adayların anlık oy oranları nedir, seçimi kim kazanacak? Oy sayma işlemlerinin başlamasıyla eyalet eyalet seçim sonuçları ve ABD seçim haritası açıklanıyor. ABD seçim sonuçları 2024 canlı ve son dakika olarak NTV Haber'de! ABD seçim sonuçları canlı ve anlık olarak izle...
ABD medyası şu ana kadar Trump'ın, ikisi son seçimde Demokratlara oy veren üç önemli savaş alanı Georgia, Kuzey Carolina ve Pennsylvania da dahil olmak üzere 50 ABD eyaletinin yarısından fazlasını kazandığını tahmin ediyor.
Böylelikle Trump, başkanlığı kazanmak için gereken 270 oydan 266'sını almış oluyor.
Harris'in Seçiciler Kurulu oyu ise 214'te.
Fox News, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerinin galibi olduğunu ilan etti.
Trump'ın Pensilvanya ve Wisconsin gibi önemli eyaletleri kazanacağını tahmin ettikten sonra bu çağrıyı yapan tek kanal oldu.
Fox News internet sitesinin ön sayfasında “Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı olarak seçildi” ifadesi kullanıldı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "Trump artık bizim seçilmiş başkanımızdır" açıklamasını yaptı.
Johnson, "Trump Amerika gündemini derhal hayata geçirmeye hazırdır" dedi.
Trump, en çekişmeli eyaletlerden Pensilvanya'yı kazandı.
Donald Trump'ın başkanlık adaylığını açıkça destekleyen Viktor Orban, Facebook sayfasından şu paylaşımı yaptı:
“Güzel bir zafer yolunda.”
The New York Times gazetesi, Trump'ın seçimi kazanma ihtimalini önce yüzde 68 olarak duyurdu, sonrasında bu oranı yüzde 84'e çıkardı. Gazetenin son tahmini ise yüzde 95.
Harris'in kampanya başkanı Cedric Richmond, Trump'a karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, Harris'in oy sayımının tamamlanmasını bekleyeceğini, açıklamayı yarın yapacağını bildirdi.
ABD basınının bildirdiğine göre çekişmeli eyaletlerden Georgia'da oyların yüzde 98,4'ü sayıldı.
Trump burada oyların yüzde 50,8'ini alırken Harris ise yüzde 48,3'te kaldı.
Reuters'ın bildirdiğine göre Trump'ın kampanya ekibi, Demokrat adayın Florida'daki Palm Peach'te destekçilerinin bulunduğu kongre merkezine doğru yola çıktığını açıkladı.
Trump burada destekçilerine hitap edecek.
En fazla delegeye sahip Kaliforniya eyaletinde de sandıkların kapanmasıyla, ülkenin büyük bölümünde oy verme işlemleri tamamlandı.
ABD basınındaki güncel haberlere göre Trump, Seçiciler Kurulu'nun oylarının 247'sini, Harrı̇s 210'unu aldı. Başkanlığı kazanmak içı̇n 270 oy gerekı̇yor.
Ülke genelinde oy farkı 4 milyon 145'e indi.
Güncel oy oranları şu şekilde:
Harris: 47,4
Trump: 51,2
Cumhuriyetçi Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.
"Oyun, set ve maç."
50 eyaletin 27’sindeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 198, rakibi Harris ise 112 delege kazandı.
Oy oranları ise şöyle: Trump yüzde 52,5, Harris yüzde 46,3.
Trump, burada 40 delege kazanmış oldu.
Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratlar 55, Cumhuriyetçiler 79 sandalye ile devam ediyor.
Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ise Vermont, Maryland, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware ve Massachusetts'de seçimi kazanarak, 52 delege sayısına ulaştı.
Resmi olmayan verilere göre, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama'da sonuçlar belli oldu.
West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama eyaletlerini kazanan Trump, 50 eyaletin 9'unda 95 delegeye ulaştı.
Harris ise Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island ve Vermont'da 35 delegeyi hanesine yazdırdı.
Kararın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.
Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyaletten biri olan Pensilvanya, başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.
Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin salıncak eyaletlerden gösteriliyor.
Oy oranları: Trump yüzde 54,4, Harris yüzde 44,8.
Resmi olmayan sonuçlara göre Indiana ve Kentucky'de Trump, Vermont'ta Harris kazandı.
Sandıkların kapandığı Vermont eyaletini Kamala Harris'in, Indiana'yı Trump'ın kazanacağı öngörülüyor.
İlk sonuçlara göre ABD genelinde oyların yüzde 60,8'ini Trump, yüzde 37,9'unu Harris alıyor.
Milwaukee şehir sözcüsü Jeff Fleming, yaptığı açıklamada, posta yoluyla kullanılan oylardan bir bölümünün yeniden sayılacağını duyurdu.
Fleming, açıklamasında, yaklaşık 30 bin oyun, oyları sayan makinelerde yaşanan sorundan dolayı "tedbiren" yeniden sayılacağını belirtti.
Makinelerin kapaklarının tam olarak kapanmadığının fark edilmesi üzerine bu kararı aldıklarını kaydeden Fleming, seçim güvenliği konusunda herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak adına ilgili oyları yeniden sayacaklarını söyledi.
Ülkenin Indiana ve Kentucky eyaletlerinin doğu bölgelerinde sandıkların yerel saatle 18.00 itibarıyla kapanmasıyla oy sayım işlemleri başladı.
Ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi seçmenlere ev sahipliği yaptığı bilinen iki eyalet, bu yıl seçimin sonucunu belirleyecek salıncak eyaletler arasında gösterilmiyor. Kapanan ilk sandıklara göre Trump, bu eyaletlerde seçimi önde götürüyor.
İlk sonuçlara göre ABD genelinde Trump önde.
Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan başkanlık seçimlerine ilişkin paylaşım yaptı.
Eski ABD Başkanı Trump, "Philadelphia'da büyük hile yapıldığı konuşuluyor. Kolluk kuvvetleri geliyor." mesajını paylaştı.
Philadelphia Polis Departmanı ise ABD basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın neden bahsettiğini anlamadıklarını" belirterek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirilmesini gerektiren bir olay gerçekleşmediğini kaydetti.
Sandık çıkış anketlerine göre seçmenlerin yüzde 48'i Harris'e, yüzde 44'ü Trump'a olumlu bakıyor.
Anketlere göre seçmenin yüzde 35 Demokrasi, yüzde 31 Ekonomi, yüzde 14 Kürtaj, yüzde 11 Göç, yüzde 4 Dış politikaya göre oy kullandı.
Aynı anketlere göre 2020 seçimlerinde Trump'ın oranı yüzde 46'yken Biden'ın yüzde 52'ydi.
ABD seçmeninin yüzde 45'i ülke ekonomisinin kötüye gittiği görüşünde. Bu oran 2020 seçiminde yüzde 20’ydi.
Seçmeninin yüzde 32'si İsrail'e verilen desteğin gereğinden fazla olduğu görüşünde. Seçmeninin yüzde 73'ü demokrasinin tehdit altında olduğunu düşünürken, seçmenin yüzde 39'u kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi taraftarı.
ELON MUSK, SONUÇLARI TRUMP'LA BİRLİKTE TAKİP EDECEK - 23.40
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bazı eyaletlerdeki oy kullanma merkezlerine yönelik bomba ihbarlarının Rusya kaynaklı e-posta adreslerinden yapıldığını belirtti.
ABD Kongre Polisi'nin açıklamasında Kongre Ziyaretçi Merkezi'ne gelen kişinin tarama yaparken durdurulduğu belirtildi.
Söz konusu kişinin benzin koktuğu aktarıldı. Soruşturma devam ederken ziyaret merkezinin turlara kapatıldığı ifade edildi.
Arızanın çok sayıda seçmeni etkilediği, bu nedenle acil bir başvuruyla oy verme işleminin yerel saatle 22.00'ye kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, oyunu Florida eyaletinde kullandı. Trump, eşi Melania Trump ile oy verdikten sonra basına açıklama yaptı.
Trump, "Çok özgüvenli hissediyorum, bazı eyaletlerde çok öndeyim. Çok iyi gittiğimiz yönünde duyumlar alıyorum. Büyük bir zafer kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.
Trump gazetecilerden gelen soru üzerine, "Destekçilerime 'Şiddet olmmayacak' dememe gerek yok. Tabii ki şiddet olmayacak. Destekçilerim şiddet yanlısı değil, şiddete inanan insanlar değil. Ben de kesinlikle şiddet istemiyorum" diye konuştu.
Trump, "Eğer kaybedersem ve eğer bu dürüst bir seçim olursa, sonucu ilk kabullenen ben olurum" diye ekledi.
FBI: OY VERME MERKEZLERİNDE TERÖR TEHDİDİ UYARISI YAPTIĞIMIZ DOĞRU DEĞİL - 19.35
Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump, oy verme işlemi devam ederken bir msaj yayınladı.
Trump, paylaşımında "Artık resmi olarak Seçim günü! Bu, Amerikan Tarihinin en önemli günü olacak. Seçmenlerin coşkusu tavan yapmış durumda çünkü insanlar Amerika'yı Yeniden Büyük Yapmak istiyor. Bu da kuyrukların uzun olacağı anlamına geliyor! Ne kadar uzun sürerse sürsün oyunuzu vermenizi istiyorum. Radikal Komünist Demokratlar toparlanıp evinize gitmenizi istiyor. Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız ve ABD'yi yeniden en büyük yapacağız" ifadelerini kullandı.
TRUMP'IN BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI OYUNU KULLANDI - 18.01
Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance, Cincinnati şehrinde oyunu kullandı.
Vance gazetecilere, “Umarım Başkan Trump ve benim için iyi geçer” dedi.
51 BAŞSAVCI'DAN "BARIŞÇIL GÖREV DEVRİ" ÇAĞRISI - 17.40
Amerikan Ulusal Başsavcılar Birliğine (NAAG) bağlı 51 başsavcı, şiddete karşı uyararak "barışçıl görev devri" çağrısında bulundu.
Söz konusu 51 başsavcının demokratik ilkelere bağlı kalma taahhüdünü yinelediği açıklamada, "Her Amerikalıyı oy kullanmaya, medeni bir tartışmaya katılmaya ve her şeyden önce demokratik sürecin bütünlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.
CNN International'ın bildirdiğine göre bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden ve First Lady Jill Biden'ın seçim sonuçlarını, yardımcıları ve üst düzey Beyaz Saray personeliyle birlikte Beyaz Saray konutundan izleyeceğini söyledi.
Programında halka açık bir etkinlik bulunmayan Biden'ın ülke genelinde yarışlar sonuçlandıkça düzenli güncellemeler alması bekleniyor.
Demokrat aday Kamala Harris, oy verme işleminin başlamasının ardından X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Harris, şunları yazdı: "Seçim günü geldi çattı. Bugün, ülkemizi sevdiğimiz ve Amerika'nın vaatlerine inandığımız için oy veriyoruz."
Ülkenin doğu yakasında sandıklar açılmaya ve seçmenler ilk oyları kullanmaya başladı.
Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Jersey, New York ve Virginia'daki seçmenler sandık başına gidiyor.
Daha önce Vermont ve New Hampshire'da da sandıklar açılmıştı.
Demokrat başkan adayı Kamala Harris, dün geceyi Philadelphia'da “Rocky” filmiyle ünlenen sanat müzesi merdivenlerinde sonlandırdı. Harris, “Momentum bizim tarafımızda” dedi.
Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise bugün Michigan'da düzenlenen son kampanya mitinginde Amerika'yı “düzeltme” sözü verdi.
Grand Rapids'teki kalabalığa seslenen Trump, “Joe ve Kamala bozdu ve ben düzelteceğim” diye konuştu.
ABD'de bugün yapılacak 60'ıncı başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.
Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.
Oy verme işlemleri için hazırlıklar sürerken Tennessee eyaletinde, büyük bir elektrik dağıtım santraline bombalı saldırı planlamakla suçlanan kişi gözaltına alındı.
Saldırı şüphelisi, kitle imha silahı kullanma ve bir enerji tesisini yok etmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor.
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