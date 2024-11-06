ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde sonuç neredeyse belli. Trump, Florida'da yaptığı konuşmada zaferini ilan etti. Oyların yaklaşık yüzde 87'si sayılırken, Trump yüzde 51 oy oranı ile yüzde 47,5 oy alan Harris'e karşı önde. Trump, şu an başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak, 295 delege elde etti. Harris ise 226'da kaldı. Trump'ın zaferi, "Tarihi dönüş" olarak adlandırıldı çünkü 130 yıl aradan sonra ilk kez, ara veren bir başkan adayı Beyaz Saray'a geri döndü. Trump, 78 yaşında olması nedeniyle, ABD'nin en üst makamına seçilen en yaşlı kişi olarak da tarihe geçti.

ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk
SENATÖR SANDERS'TAN DEMOKRAT PARTİNİN KAMPANYA STRATEJİSİNE TEPKİ - 07.18
ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı kaybetmesinin ardından Demokrat Partiyi sert bir dille eleştirdi.

Sanders, "İşçi sınıfını terk eden bir Demokrat Partinin, işçi sınıfının da kendilerini terk ettiğini görmesi hiç de şaşırtıcı olmamalı." ifadesini kullanarak, "Demokrat liderlik statükoyu savunurken, Amerikan halkı öfkeli ve değişim istiyor. Ve bunda da haklılar." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalıların çoğunun karşı çıkmasına rağmen ABD'nin İsrail'e askeri yardım yapmaya devam etmesini de eleştiren Sanders, Amerikalıların muhalefetine rağmen "aşırılık yanlısı" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin halkına karşı yürüttüğü korkunç bir insani felakete yol açan topyekun savaşını finanse etmek için Washington yönetiminin milyarlarca dolar harcamaya devam ettiğini kaydetti.
TRUMP, ALASKA'YI DA ALARAK 295 DELEGEYE ULAŞTI - 04.05
ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump, oy sayımı tamamlanan Alaska eyaletini de kazanarak 295 delegeye ulaşırken, Demokrat Kamala Harris de Maine eyaletinden gelenlerle 226 delegeye sahip oldu.

HARRIS: BU SEÇİMLERİN SONUÇLARINI KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR - 01.00

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris, Washington'daki Howard Üniversitesi kampüsünde destekçilerine bir konuşma yaptı. Harris seçim mağlubiyetini kabul ettiğini belirttiği konuşmasında, Donald Trump'a barışçıl bir şekilde yetki devrini gerçekleştireceklerini söyledi.

Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi rakibi Trump'a kaybettiklerini kabul eden Harris, "Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Seçilmiş Başkan Trump ile konuşup zaferi dolayısıyla kendisini tebrik ettim. Ayrıca kendisine ve ekibine, bu yetki devir sürecinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi konusunda yardımcı olacağımızı da söyledim." şeklinde konuştu.

Bağlılıklarının Trump'a değil Anayasa'ya olduğunu kaydeden Harris, "Bu seçimleri kaybettiğimi kabul ediyorum ancak bu kampanyayı ateşleyen mücadelemizden vazgeçmiyorum." vurgusunu yaptı.
ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 1
ERDOĞAN TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - 00.13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti.
BIDEN TRUMP'I BEYAZ SARAY'A ÇAĞIRDI - 22.50

Beyaz Saray: ABD Başkanı Joe Biden, Kamala Harris ve Donald Trump ile telefon konuşması yaptı. Trump'ı tebrik ederek görüşmek için Beyaz Saray'a çağırdı. Perşembe günü ise halka seslenecek.

HARRIS TRUMP'I ARAYARAK TEBRİK ETTİ - 21.47
ABD'de seçimi kaybeden Demokrat aday Kamala Harris, rakibi Donald Trump'ı telefonla arayarak tebrik etti ve mağlubiyeti kabul etti.

Amerikan CNN Televizyonuna konuşan Harris'in yardımcılarından biri, Başkan Yardımcısı'nın Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Harris'in yardımcısı, "Harris, seçilmiş başkan Trump'ı arayarak 2024 başkanlık seçimini kazanması dolayısıyla tebrik etti. Kendisi, görüşmede, barışçıl bir yetki devir sürecinin ve tüm Amerikalıların başkanı olmasının önemini dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Böylece seçim mağlubiyetini resmen kabul eden Harris'in bugün yerel saatle 16.00'da (TSİ 24.00) seçim sonuçlarını değerlendireceği bir konuşma yapması bekleniyor.
PRENS SELMAN'DAN TRUMP'A TEBRİK TELEFONU - 21.31
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Donald Trump’ı telefonla arayarak seçim zaferini tebrik etti.

Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Reema Bandar Al-Saud, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ı telefonla arayarak seçim zaferini tebrik ettiğini bildirdi. Al-Saud, Selman’ın görüşmede, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki tarihi ilişkiyi de vurgu yaptığını belirtti.
TRUMP DELEGE SAYISINI 292'YE ÇIKARDI - 21.01
Donald Trump çekişmeli eyaletlerden Michigan'ı da aldı. Bu sonuçla delege sayısını 292'ye çıkarmış oldu.
TRUMP İLE NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - 20.18
ABD'de ikinci kez  başkan seçilen Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi yaptı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Trump'ı arayan ilk liderlerden biri olduğu ve görüşmenin “sıcak ve samimi” bir havada geçtiği ifade edildi.

Görüşmenin yaklaşık 20 dakika sürdüğü aktarılan Açıklamada, “Başbakan, Trump'ı seçim zaferinden dolayı kutladı ve ikili İsrail'in güvenliği için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı. İkili, ayrıca İran tehdidini de ele aldı” ifadeleri kullanıldı.
"HARRIS TRUMP'I ARAYACAK" İDDİASI - 18.16
Reuters, Kamala Harris'in bugün zaferini ilan eden Donald Trump'ı arayarak seçim sonuçlarını kabul ettiğini söyleyeceğini öne sürdü.

Öte yandan Joe Biden'ın da Trump'ı arayarak seçim sonuçları hakkında konuşmayı planladığı belirtildi.
TRUMP'IN ZAFERİNE "TARİHİ DÖNÜŞ" ADI VERİLDİ-17.30
Trump, zaferini ilan ederken, ABD'de de "tarihi dönüş" gerçekleştirdi. 130 yıl aradan sonra ilk kez ara veren bir başkan adayı Beyaz Saray'a geri döndü. Grover Cleveland, 1892 yılındaki başkanlık seçimlerini kazandığında aynı başarıyı elde etti. Cleveland, 1884 yılında seçimi kazandı, ancak daha sonra 1888'de Cumhuriyetçi aday Benjamin Harrison'a kaybetti. Beyaz Saray'dan dört yıl uzak kalan Cleveland, yenilgisinin intikamını 1892'de Harrison'ı yenerek aldı ve 24. başkan oldu. Trump, 4 yıl ara vererek aynı zafer yolunu izledi. Trump, yaşı nedeniyle de önemli bir başarı sağladı. 78 yaşındaki Trump, bu yaşta ABD'de en önemli makama seçilen en yaşlı kişi olarak da kayıt edildi.
OY FARKI 5 MİLYONA YAKIN - 16.45

Harris, ülke genelinde 66 milyon 314 bin 543 oy aldı.

Trump'ın güncel oy sayısı ise 71 milyon 244 bin 346. 

İki aday arasındaki oy farkı 4 milyon 929 bin 803.

Güncel oy oranı ise yüzde 47,5'e karşı yüzde 51.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE SON DURUM - 15.00

ABD basınından gelen güncel verilere göre Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 177, Cumhuriyetçiler 197 sandalyede.

ABD BASINI TRUMP'I BAŞKAN OLARAK İLAN ETTİ 13.45

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ABD'nin 47'inci başkanı olarak seçildiğini duyurdu.

AP'nin yayımladığı resmi olmayan verilere göre Trump'ın başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak, 277 delege elde etti.

Donald Trump, salıncak eyaletlerden North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin'de kazandı.

Ayrıca şu eyaletlerden birinci çıktı: Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho.

OYLARIN YÜZDE 87'Sİ SAYILDI - 13.39

Edison Araştırma'ya göre ülke genelinde Donald Trump 70.7 mı̇lyon, Kamala Harrı̇s ise 65.7 mı̇lyon oy aldı.

Sandıkların yaklaşık yüzde 87'sı̇ açıldı.

ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 2
TRUMP ZAFERİNİ İLAN ETTİ 10.32

Florida'daki Palm Beach'te destekçilerine seslenen Donald Trump, seçim zaferini ilan etti.

Trump, şunları söyledi:

"Bu muhteşem hareketin içinde binlerce dostumuz var. Bu seçimde tarih yazıldı. Bu, tüm tarihin en büyük siyasi hareketiydi. Ülkemizi iyileştireceğiz.

Yardıma ihtiyacı olan bir ülkemiz var. Sınırlarımızı tamir edeceğiz.

47'inci başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ederim. Sizin için her nefesimle her gün sizin için mücadele edeceğim.

Amerika'nın altın çağı olacak. Amerika'yı yeniden büyük yapmamızı sağlayacak bu zafer. Zafere başka hiçbir yol yoktu. 'Hayatımın en önemli anlarından biriydi' diyeceksiniz.

Amerika bize görülmemiş ve güçlü bir görev verdi ve Senato'nun kontrolünü geri aldık. Temsilciler Meclisi'nde de kontrolü elimizde tutacağız gibi görünüyor.

Güzel eşim Melania'ya teşekkür etmek istiyorum. İnsanlara yardım etmek için çok çalışıyor.

Şimdi seçilmiş başkan yardımcısı diyebilirim artık: J.D. Vance gerçek bir savaşçı. Düşman kampına gidiyor. Yani bazı kanallardan bahsediyorum. O kanallara çıkıp zor sorular soran gazetecileri paramparça etti."

"SINIRLARI KAPATMAMIZ LAZIM"

"Gerçekten özel şeyler yapacağız. Dünyanın en büyük ülkesi olma potansiyelimizi geri kazanmamız gerekiyor. Sınırları kapatmamız, ülkemize girişleri durdurmamız gerekiyor. Ülkemize giremezler demiyorum ama yasal yollardan girmeleri lazım.

Yeni bir yıldımız var: Elon. O harika biri. Birlikte mitingler yaptık. Roketi gördüm, saatte 10 bin mil hızla geliyordu. 'Noldu boyasına' dedim. 'Bu hıza dayanabilecek bir boya yok' dedi. Bunu ancak Elon yapardı."

Süper dahilerimizi korumamız gerekiyor."

"VERGİLERİ DÜŞÜRECEĞİZ"

"Gidişatı tersine çevireceğiz. Bugün, Amerikan halkının ülkelerinin kontrolünü geri aldığı gün olarak hatırlanacak.

Borçları kapatacağız, vergileri düşüreceğiz.

Çin'in elinde bizimkiler yok. En önemlisi en büyük halk bizde.

Savaş olmamasını istiyoruz. 4 yılda DAEŞ'i yok etmekten başka bir savaşa girmedik. 'Bana savaş istiyorlar' ancak ben savaşları bitirmek istiyorum. Güçlü bir ordu istiyoruz.  

Verdiğimiz tüm sözleri tutacağız. Amerika'yı güçlü ve müreffeh tutacağım. Son 4 yıldaki bölünmüşlüğü bir kenara bırakmalıyız.

Trump'ın Yardımcısı J.D. Vance ise şunları söyledi:

ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attık. Tarihin en büyük ekonomik geri dönüşünü de Trump'ın liderliğinde yapacağız.

ABD BASINI: TRUMP 267 SEÇİCİ KURUL OYUNA ULAŞTI - 10.23

ABD medyası şu ana kadar Trump'ın, ikisi son seçimde Demokratlara oy veren üç önemli savaş alanı Georgia, Kuzey Carolina ve Pensilvanya da dahil olmak üzere 50 ABD eyaletinin yarısından fazlasını kazandığını tahmin ediyor.

Böylelikle Trump, başkanlığı kazanmak için gereken 270 oydan 267'sini almış oluyor. 

Harris'in Seçiciler Kurulu oyu ise 224'te.

ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 3
FOX NEWS, BAŞKANI İLAN ETTİ - 10.15

Fox News, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerinin galibi olduğunu ilan etti.

Trump'ın Pensilvanya ve Wisconsin gibi önemli eyaletleri kazanacağını tahmin ettikten sonra bu çağrıyı yapan tek kanal oldu.

Fox News internet sitesinin ön sayfasında “Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı olarak seçildi” ifadesi kullanıldı.

TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI JOHNSON: TRUMP ARTIK SEÇİLMİŞ BAŞKANIMIZ - 10.13

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "Trump artık bizim seçilmiş başkanımızdır" açıklamasını yaptı.

Johnson, "Trump Amerika gündemini derhal hayata geçirmeye hazırdır" dedi.

TRUMP, PENSİLVANYA'YI ALDI - 10.08

Trump, en çekişmeli eyaletlerden Pensilvanya'yı kazandı. 

SEÇİCİLER KURULU: 248 TRUMP, 210 HARRIS - 09.58
New York Times gazetesinin son güncellemesine göre Trump, Seçiciler Kurulu'nun oylarının 248'ini alırken, Harris 210'da kaldı.
MACARİSTAN LİDERİ ORBAN'DAN TRUMP'A DESTEK - 09.17

Donald Trump'ın başkanlık adaylığını açıkça destekleyen Viktor Orban, Facebook sayfasından şu paylaşımı yaptı: 

“Güzel bir zafer yolunda.”

ABD BASINI: TRUMP'IN KAZANMA İHTİMALİ YÜZDE 95 - 09.00

The New York Times gazetesi, Trump'ın seçimi kazanma ihtimalini önce yüzde 68 olarak duyurdu, sonrasında bu oranı yüzde 84'e çıkardı. Gazetenin son tahmini ise yüzde 95.

HARRIS BUGÜN KONUŞMAYACAK - 08.48
Harris'in seçim kampanya ekibi, Demokrat adayın bugün bir konuşma yapmayacağını duyurdu.

Harris'in kampanya başkanı Cedric Richmond, Trump'a karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, Harris'in oy sayımının tamamlanmasını bekleyeceğini, açıklamayı yarın yapacağını bildirdi.
SALINCAK EYALETLERDEN GEORGIA'YI DA TRUMP ALDI - 08.41

ABD basınının bildirdiğine göre çekişmeli eyaletlerden Georgia'da oyların yüzde 98,4'ü sayıldı.

Trump burada oyların yüzde 50,8'ini alırken Harris ise yüzde 48,3'te kaldı.

TRUMP KONUŞMA YAPACAK - 08.29

Reuters'ın bildirdiğine göre Trump'ın kampanya ekibi, Demokrat adayın Florida'daki Palm Peach'te destekçilerinin bulunduğu kongre merkezine doğru yola çıktığını açıkladı.

Trump burada destekçilerine hitap edecek.

SENATO'NUN ÇOĞUNLUĞU CUMHURİYETÇİLER'E GEÇTİ - 08.15
Amerikan AP haber ajansına göre Senato'nun çoğunluğu Cumhuriyetçiler'e geçti.
OY FARKI 4 MİLYON 145 - 08.14

En fazla delegeye sahip Kaliforniya eyaletinde de sandıkların kapanmasıyla, ülkenin büyük bölümünde oy verme işlemleri tamamlandı.

ABD basınındaki güncel haberlere göre Trump, Seçiciler Kurulu'nun oylarının 247'sini, Harrı̇s 210'unu aldı. Başkanlığı kazanmak içı̇n 270 oy gerekı̇yor.

Ülke genelinde oy farkı 4 milyon 145'e indi.

Güncel oy oranları şu şekilde:

Harris: 47,4

Trump: 51,2

ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 4 Seçmenler, Washington'daki Howard Üniversitesi'nde sonuçları bekliyor.
PENSİLVANYA'DA TRUMP ÖNDE - 07.50
Edison Araştırma'ya göre "savaş alanı" eyaletlerden Pensı̇lvanya'da oyların yüzde 94,1'inin sayılmasıyla Trump yüzde 50,9 Harrı̇s yüzde 48 oy oranına sahı̇p.
SEÇİM YARIŞINDA SON DURUM - 07.37
Yapılan yorumlar, seçimin kaderini belirleyecek eyaletlerde oyların henüz sayılmadığını ve şu an Trump'ın, kazanması beklenen yerlerde önde olduğunu gösteriyor.
SALINCAK EYALETLERDEN BİRİ: KUZEY CAROLINA'DA TRUMP KAZANDI - 07.30
Resmi olmayan verilere göre, salıncak olarak bilinen eyaletlerden Kuzey Carolina'da seçim sonuçları belli oldu.

Cumhuriyetçi Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.
MUSK'TAN "ZAFER" PAYLAŞIMI - 06.32
Donald Trump ülke genelinde önde giderken ABD'li milyarder, X'in sahibi ve Trump destekçisi Elon Musk, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Oyun, set ve maç."
35 EYALETİN RESMİ OLMAYAN SONUÇLARI - 07.00
ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35’indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 214, rakibi Harris ise 179 delege kazandı.
RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE TRUMP ÖNDE - 06.00

50 eyaletin 27’sindeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 198, rakibi Harris ise 112 delege kazandı. 

Oy oranları ise şöyle: Trump yüzde 52,5, Harris yüzde 46,3.

ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 5
TEKSAS'I TRUMP KAZANDI - 05.20
Resmi olmayan sonuçlara göre, Teksas'taki yarışı Trump önde tamamladı.

Trump, burada 40 delege kazanmış oldu.
TRUMP SEÇİMİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR - 05.10
Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump 178 delege, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, 99 delege kazandı.

Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratlar 55, Cumhuriyetçiler 79 sandalye ile devam ediyor.
28 EYALETTE SAYIM SÜRÜYOR - 04.40
Eyaletlerin 28'inde oy sayımı başladı. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Indiana, Kentucky, West Virginia, Tennessee, Alabama, Güney Carolina, Florida, Arkansas, Mississippi ve Oklahoma'da birinci çıktı ve 101 delege sayısına ulaştı.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ise Vermont, Maryland, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware ve Massachusetts'de seçimi kazanarak, 52 delege sayısına ulaştı.
ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 6
DELEGE ÜSTÜNLÜĞÜ TRUMP'TA - 04.00
ABD başkanlık seçimlerinde 50 eyaletin 9'unda 95 delege kazanan Donald Trump, yarışı önde götürüyor. 

Resmi olmayan verilere göre, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Tennessee, Güney Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama'da sonuçlar belli oldu.

West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama eyaletlerini kazanan Trump, 50 eyaletin 9'unda 95 delegeye ulaştı.

Harris ise Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island ve Vermont'da 35 delegeyi hanesine yazdırdı.
PENSİLVANYA'DA OY VERME İŞLEMLERİ 2 SAAT UZATILDI - 03.50
Pensilvanya'da yerel saatle 20.00'de tamamlanması öngörülen oy kullanma işlemleri mahkeme kararıyla 22.00'ye kadar uzatıldı.

Kararın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyaletten biri olan Pensilvanya, başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.

Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Kuzey Carolina ve Wisconsin salıncak eyaletlerden gösteriliyor.
RESMİ OLMAYAN SONUÇLAR - 03.20
ABD başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, 19 delege, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, 3 delege kazandı.

Oy oranları: Trump yüzde 54,4, Harris yüzde 44,8.

Resmi olmayan sonuçlara göre Indiana ve Kentucky'de Trump, Vermont'ta Harris kazandı.
ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 7
DOKUZ EYALETTE SANDIKLAR KAPANDI - 03.00
Çekişmeli Georgia'nın da aralarında olduğu dokuz eyalette sandıklar kapandı.

Sandıkların kapandığı Vermont eyaletini Kamala Harris'in, Indiana'yı Trump'ın kazanacağı öngörülüyor. 

İlk sonuçlara göre ABD genelinde oyların yüzde 60,8'ini Trump, yüzde 37,9'unu Harris alıyor.
30 BİN OY YENİDEN SAYILACAK - 02.20

Milwaukee şehir sözcüsü Jeff Fleming, yaptığı açıklamada, posta yoluyla kullanılan oylardan bir bölümünün yeniden sayılacağını duyurdu.

Fleming, açıklamasında, yaklaşık 30 bin oyun, oyları sayan makinelerde yaşanan sorundan dolayı "tedbiren" yeniden sayılacağını belirtti.

Makinelerin kapaklarının tam olarak kapanmadığının fark edilmesi üzerine bu kararı aldıklarını kaydeden Fleming, seçim güvenliği konusunda herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak adına ilgili oyları yeniden sayacaklarını söyledi.

İLK SANDIKLAR KAPANDI, OYLAR SAYILIYOR - 02.00

Ülkenin Indiana ve Kentucky eyaletlerinin doğu bölgelerinde sandıkların yerel saatle 18.00 itibarıyla kapanmasıyla oy sayım işlemleri başladı.

Ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi seçmenlere ev sahipliği yaptığı bilinen iki eyalet, bu yıl seçimin sonucunu belirleyecek salıncak eyaletler arasında gösterilmiyor. Kapanan ilk sandıklara göre Trump, bu eyaletlerde seçimi önde götürüyor.

İlk sonuçlara göre ABD genelinde Trump önde.

ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 8
TRUMP'TAN PHILADELPHIA'DA HİLE İDDİASI - 02.00
Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Philadelphia'da "büyük hile" yapıldığını öne sürerek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan başkanlık seçimlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Eski ABD Başkanı Trump, "Philadelphia'da büyük hile yapıldığı konuşuluyor. Kolluk kuvvetleri geliyor." mesajını paylaştı.

Philadelphia Polis Departmanı ise ABD basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın neden bahsettiğini anlamadıklarını" belirterek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirilmesini gerektiren bir olay gerçekleşmediğini kaydetti.
SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ NE SÖYLÜYOR? - 01.30

Sandık çıkış anketlerine göre seçmenlerin yüzde 48'i Harris'e, yüzde 44'ü Trump'a olumlu bakıyor.

Anketlere göre seçmenin yüzde 35 Demokrasi, yüzde 31 Ekonomi, yüzde 14 Kürtaj, yüzde 11 Göç, yüzde 4 Dış politikaya göre oy kullandı. 

Aynı anketlere göre 2020 seçimlerinde Trump'ın oranı yüzde 46'yken Biden'ın yüzde 52'ydi.

ABD seçmeninin yüzde 45'i ülke ekonomisinin kötüye gittiği görüşünde. Bu oran 2020 seçiminde yüzde 20’ydi.

Seçmeninin yüzde 32'si İsrail'e verilen desteğin gereğinden fazla olduğu görüşünde. Seçmeninin yüzde 73'ü demokrasinin tehdit altında olduğunu düşünürken, seçmenin yüzde 39'u kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi taraftarı.

ELON MUSK, SONUÇLARI TRUMP'LA BİRLİKTE TAKİP EDECEK - 23.40

Amerikalı milyarder, X'in sahibi Elon Musk'ın, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Florida'da takip edeceği bildirildi.
ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 9
TRUMP'IN KAZANIRSA SALDIRI DÜZENLEYECEĞİNİ SÖYLEYEN KİŞİYE GÖZALTI - 23.35
ABD'nin Michigan eyaletinde, başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump'ın kazanması halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan 25 yaşındaki bir kişinin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
FBI: OY KULLANMA MERKEZLERİNE YÖNELİK İHBARLAR RUSYA KAYNAKLI - 22.27

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bazı eyaletlerdeki oy kullanma merkezlerine yönelik bomba ihbarlarının Rusya kaynaklı e-posta adreslerinden yapıldığını belirtti.

ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 10
WASHINGTON'DA İŞARET FİŞEĞİ SİLAHI TAŞIYAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - 22.12
ABD'de Kongre Ziyaretçi Merkezi'ne işaret fişeği atma tabancası ve hamlaçla gelen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Kongre Polisi'nin açıklamasında Kongre Ziyaretçi Merkezi'ne gelen kişinin tarama yaparken durdurulduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin benzin koktuğu aktarıldı. Soruşturma devam ederken ziyaret merkezinin turlara kapatıldığı ifade edildi.
PENSİLVANYA'NIN CAMBRIA BÖLGESİNDE OY VERME SÜRESİ UZATILDI 21.10
Pensilvanya'nın Cambria bölgesinde yazılım programında oluşan bir arıza nedeniyle oy verme süresinin 2 saat uzatıldığı kaydedildi.

Arızanın çok sayıda seçmeni etkilediği, bu nedenle acil bir başvuruyla oy verme işleminin yerel saatle 22.00'ye kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
OY KULLANMA MERKEZİNİ ATEŞE VERME TEHDİDİNDE BULUNAN KİŞİ YAKALANDI - 21.09
ABD'nin New York eyaletinin kuzeyinde oy kullanma merkezini ateşe verme tehdidinde bulunan kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
HARRIS: İNSANLARIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERDİĞİMDEN EMİN OLACAĞIM - 20.35
ABD’de Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, radyo programına yaptığı açıklamada, “Önümdeki göreve o kadar odaklandım ki, politikalar çerçevesinde sadece insanların ihtiyaçlarına cevap verdiğimden emin olacağım” dedi.
ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 11
GEORGIA EYALETİNDEKİ OY VERME MERKEZLERİNE 5 BOMBA İHBARI - 20.16
ABD’nin Georgia eyaleti Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, eyalette yapılan beş bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini duyurdu.
ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 12
TRUMP OYUNU KULLANDI: BAZI EYALETLERDE ÇOK ÖNDEYİM - 20.10

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, oyunu Florida eyaletinde kullandı. Trump, eşi Melania Trump ile oy verdikten sonra basına açıklama yaptı.

Trump, "Çok özgüvenli hissediyorum, bazı eyaletlerde çok öndeyim. Çok iyi gittiğimiz yönünde duyumlar alıyorum. Büyük bir zafer kazanacağımızı düşünüyorum" dedi. 

Trump gazetecilerden gelen soru üzerine,  "Destekçilerime 'Şiddet olmmayacak' dememe gerek yok. Tabii ki şiddet olmayacak. Destekçilerim şiddet yanlısı değil, şiddete inanan insanlar değil. Ben de kesinlikle şiddet istemiyorum" diye konuştu. 

Trump, "Eğer kaybedersem ve eğer bu dürüst bir seçim olursa, sonucu ilk kabullenen ben olurum" diye ekledi. 

ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 13

FBI: OY VERME MERKEZLERİNDE TERÖR TEHDİDİ UYARISI YAPTIĞIMIZ DOĞRU DEĞİL - 19.35

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ismi ve amblemi kullanılarak oy verme merkezlerinde yüksek terör tehdidi nedeniyle uzaktan oy kullanılması yönünde çağrı yapılan videonun sahte olduğunu bildirdi.
ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 14
TRUMP: BİRLİKTE MUAZZAM BİR ZAFER KAZANACAĞIZ - 18.33

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump, oy verme işlemi devam ederken bir msaj yayınladı.

Trump, paylaşımında "Artık resmi olarak Seçim günü! Bu, Amerikan Tarihinin en önemli günü olacak. Seçmenlerin coşkusu tavan yapmış durumda çünkü insanlar Amerika'yı Yeniden Büyük Yapmak istiyor. Bu da kuyrukların uzun olacağı anlamına geliyor! Ne kadar uzun sürerse sürsün oyunuzu vermenizi istiyorum. Radikal Komünist Demokratlar toparlanıp evinize gitmenizi istiyor. Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız ve ABD'yi yeniden en büyük yapacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 15

TRUMP'IN BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI OYUNU KULLANDI - 18.01

Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance, Cincinnati şehrinde oyunu kullandı.

Vance gazetecilere, “Umarım Başkan Trump ve benim için iyi geçer” dedi.

ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 16 Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance

51 BAŞSAVCI'DAN "BARIŞÇIL GÖREV DEVRİ" ÇAĞRISI - 17.40

Amerikan Ulusal Başsavcılar Birliğine (NAAG) bağlı 51 başsavcı, şiddete karşı uyararak "barışçıl görev devri" çağrısında bulundu.

Söz konusu 51 başsavcının demokratik ilkelere bağlı kalma taahhüdünü yinelediği açıklamada, "Her Amerikalıyı oy kullanmaya, medeni bir tartışmaya katılmaya ve her şeyden önce demokratik sürecin bütünlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.

BIDEN, BEYAZ SARAY'DAN TAKİP EDECEK - 16.45

CNN International'ın bildirdiğine göre bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden ve First Lady Jill Biden'ın seçim sonuçlarını, yardımcıları ve üst düzey Beyaz Saray personeliyle birlikte Beyaz Saray konutundan izleyeceğini söyledi.

Programında halka açık bir etkinlik bulunmayan Biden'ın ülke genelinde yarışlar sonuçlandıkça düzenli güncellemeler alması bekleniyor.

HARRIS'TEN OY VERME ÇAĞRISI - 14.50

Demokrat aday Kamala Harris, oy verme işleminin başlamasının ardından X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Harris, şunları yazdı: "Seçim günü geldi çattı. Bugün, ülkemizi sevdiğimiz ve Amerika'nın vaatlerine inandığımız için oy veriyoruz." 

ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 17 Atlanta, Georgia'da seçmenler oy kullanmak için sıra bekliyor.
OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI - 14.01

Ülkenin doğu yakasında sandıklar açılmaya ve seçmenler ilk oyları kullanmaya başladı.

Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Jersey, New York ve Virginia'daki seçmenler sandık başına gidiyor.

Daha önce Vermont ve New Hampshire'da da sandıklar açılmıştı.

ABD'de Trump kazandı: Tarihi zafer 130 yıl sonra bir ilk - 18 En kritik eyaletlerden Pensilvanya'da da sandıklar açıldı.
FİNAL MİTİNGLERİNİ YAPTILAR - 10.31

Demokrat başkan adayı Kamala Harris, dün geceyi Philadelphia'da “Rocky” filmiyle ünlenen sanat müzesi merdivenlerinde sonlandırdı. Harris, “Momentum bizim tarafımızda” dedi.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise bugün Michigan'da düzenlenen son kampanya mitinginde Amerika'yı “düzeltme” sözü verdi.

Grand Rapids'teki kalabalığa seslenen Trump, “Joe ve Kamala bozdu ve ben düzelteceğim” diye konuştu.

SEÇİME SAATLER KALA SON DURUM - 10.25

ABD'de bugün yapılacak 60'ıncı başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.

Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.

ELEKTRİK SANTRALİNE BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ - 08.38

Oy verme işlemleri için hazırlıklar sürerken Tennessee eyaletinde, büyük bir elektrik dağıtım santraline bombalı saldırı planlamakla suçlanan kişi gözaltına alındı.

Saldırı şüphelisi, kitle imha silahı kullanma ve bir enerji tesisini yok etmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor.

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