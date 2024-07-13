ABD seçiminde perde arkası: "Demokratlar, Biden karşıtı ağ kurdu"

ABD'de Demokratların mevcut Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesini sağlamak için bir ağ kurduğu konuşuluyor. Haber sitesi Axios, "Biden karşıtı ağın" eski ABD Başkanı Barack Obama ve Bill Clinton hükümetlerinden yetkililerden oluştuğunu yazdı. Biden'ı yarıştan çekme çabası, Haziran ayı sonlarındaki ilk başkanlık tartışmasındaki vasat performansından kaynaklanıyor. Diğer yandan Biden karşıtı ağın yürüttüğü kampanyanın işe yarayıp yaramayacağı belli değil.

ABD seçiminde perde arkası: "Demokratlar, Biden karşıtı ağ kurdu"
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Amerikan haber sitesi Axios, çok bağlantılı Demokratların, Başkanı 'ın seçim yarışından çekilmesini sağlamaya çalıştığını bildirdi.

Grupta, Kasım ayındaki seçimleri kazanma şansının daha yüksek olduğuna inandıkları bir adayı öne sürmeyi amaçlayan Obama ve Clinton yönetimlerinin deneyimli isimleri yer alıyor.

OBAMA DA ENDİŞELİ

İki eski başkan, Biden'a açıkça destek verdikleri için geçen ay Donald 'a karşı felaket tartışma performansının ardından çoğunlukla sessiz kaldı.

Amerikan medya kuruluşu CNN, Obama'nın kapalı kapılar ardında Biden'ın adaylığından "endişe duyduğunu" yazmıştı.

Diğer yandan Biden karşıtı ağın yürüttüğü kampanyanın işe yarayıp yaramayacağı belli değil.

AMAÇ BIDEN'I İSTİFAYA ZORLAMAK

Gizli grubun üyeleri, arkasında gerçek bir lider olmadığında ısrar ediyor ve kendilerini benzer düşünen bireylerden oluşan bir "ağ" olarak tanımlıyor.

Biden'ı istifaya zorlamak için önde gelen seçilmiş Demokratlar ve büyük parti bağışçıları tarafından başlatılan kamuoyu kampanyası şimdiye kadar başarısız oldu. Hatta görünüşe göre ters etki yarattı; bu da görevdeki başkanı yeniden seçilme arzusunda ısrarcı hale getirdi.

Biden'ı yarıştan çekme çabası, Haziran ayı sonlarındaki ilk başkanlık tartışmasındaki vasat performansından kaynaklanıyor.

BIDEN'IN KÖTÜLEŞEN SAĞLIK DURUMU

ABD başkanı ve kampanyası, sağlık durumuyla ilgili endişeleri reddederek, soğuk algınlığı geçirdiğini de içeren çeşitli bahaneler öne sürdü.

Son iki haftadır Biden, yarıştan çekilmeyeceğini defalarca söyledi ve yaklaşan seçimde Trump'ı yenebilecek tek kişinin kendisi olduğunu iddia etti.

81 yaşındaki Biden en son Washington'daki NATO Zirvesi'nde yaptığı gaflarla gündeme gelmişti. ABD Başkanı, konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye "Putin" diye seslenmiş, yardımcısı Harris'le de Trump'ı karıştırmıştı.

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