ABD seçimleri: Dış politikada Harris süreklilik, Trump değişim vadediyor

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Harris ile Trump arasındaki dış politika yaklaşım farkları, ABD'nin yeni dönemde dünyayı nasıl okuyacağına ilişkin önemli ipuçları veriyor.



Joe Biden döneminde başkan yardımcılığı yapan ve onun adaylıktan çekilmesiyle Demokratların başkan adayı haline gelen Harris'in, büyük ölçüde Biden döneminin dış politika kodlarını takip etmesi bekleniyor.



Öte yandan 2016-2020 yıllarında ABD Başkanlığı yapan ve birçok ana başlıkta tartışmalı kararlara imza atan Trump ise başkan seçilmesi halinde Amerikan politikasına önemli değişimler getireceğini vurguluyor.



Birçok uluslararası ilişkiler uzmanı, Harris'i "daha öngörülebilir" bir lider, Trump'ı ise aksine "öngörülemez" bir siyasi figür olarak tanımlıyor.



İki aday arasındaki keskin çizgilerin yeni dönemde nasıl bir ABD dış politika çerçevesi çizeceği merakla beklenirken Ortadoğu'daki gerilim ve Gazze'deki kriz, Ukrayna'da devam eden savaş, ABD-Çin ve ABD-Rusya gerilimi, ayrıca ABD'nin NATO'ya yaklaşımı gibi konularda uzmanlar, Harris ile Trump'ı kıyaslamaya ve değerlendirmeye çalışıyor.



GAZZE'YE YAKLAŞIMLARI NASIL?



Orta Doğu'da iki devletli çözümü savunan Demokrat Biden yönetimi, özellikle 7 Ekim'den sonra İsrail'e verdiği koşulsuz destekle hem içeride hem de uluslararası kamuoyunda ciddi tepki topladı.



Amerikalı Müslümanların ve Arapların yoğun yaşadığı Michigan gibi eyaletlerde Biden'ın İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin, ona seçimlere mal olabileceği tartışmaları gündem oldu.



Biden yönetimi, bir yandan İsrail'e askeri, siyasi ve diplomatik tam destek verirken öte yandan da Gazze'deki İsrail katliamları karşısında kendi seçmenlerini ve uluslararası toplumu sakinleştirmek için "Gazze'de siviller ölmesin" ve "Acil ateşkes lazım" söylemleriyle denge politikası tutturmaya çalıştı.



Harris, bu dönemde çok fazla öne çıkmasa da Gazze'deki İsrail saldırılarına mart ayında en net tepki gösteren isimlerin başında geliyordu.



Daha sonraki açıklamalarında da İsrail'in sivilleri öldürmemesi gerektiğini vurgulayan Harris, "İsrail, Gazze'de insani hukuku ihlal ediyor" şeklinde özetlenebilecek çıkışlarını zaman zaman yaptı.



Ancak Harris, Biden yönetiminin ana çizgisiyle uyumlu olarak, "ABD'nin, İsrail'in kendini savunma hakkı konusunda sonuna kadar ona destek vereceğini" vurgulamaktan da geri durmadı.



Başkan adayı olduktan sonra söylemleri pek değişmeyen Harris, Michigan eyaletini ziyaretinde, Filistin destekçisi Demokratlardan tepki aldı ve Gazze konusunda daha güçlü adımlar atması istendi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kongre ortak oturumuna başkanlık etmemeyi seçen Harris, bu yönüyle aşırı sağcı İsrail yönetimine bir mesaj vermiş oldu.



Sonraki gün Beyaz Saray'da Netanyahu ile görüşen Harris, çıkışta yaptığı açıklamada, "Bu trajedilerin ortasında yüzümüzü başka yere çeviremeyiz. Kendimizi bu acılar karşısında hissiz halde bırakamayız ve ben de sessiz kalmayacağım" diye konuştu.



Harris'in başkan olması halinde Biden döneminde uygulanan "İran ve Hamas karşısında İsrail'e tam destek" ile "Gazze'de ateşkes sağlansın ve siviller ölmesin" dengesini önemli ölçüde sürdürmesi ancak Filistin ve Gazze konusunda biraz daha hassas davranması muhtemel gözüküyor.



Öte yandan Cumhuriyetçi Trump ise 7 Ekim'den sonraki tüm açıklamalarında Biden yönetiminin İsrail'i koruyamadığını ve kendisinin başkan olması halinde bu saldırının asla gerçekleşmeyeceğini savundu.



Kendi başkanlığı döneminde tüm tepkilere rağmen İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tek taraflı "tanıyan" Trump, Golan Tepeleri ve İbrahim Anlaşmaları gibi başlıklarda da Netanyahu'ya önemli alanlar açmıştı.



Trump, başkan olması halinde, İsrail'e Biden yönetiminden daha güçlü destek vereceğini ve İran'la ilişkileri revize ederek İsrail'in güvenliği konusunda daha güçlü adımlar atacağını belirtiyor.



Bu yönüyle Trump, halihazırda İsrail'e koşulsuz destek vermekle eleştirilen Biden yönetiminden daha "İsrail destekçisi" politikaya ve iki devletçi çözüm umutlarının daha da azalmasına neden olabilir.



UKRAYNA VE RUSYA İLE İLİŞKİLER



2022 Şubat'ından bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en başından itibaren Kiev'e güçlü destek sağlayan Biden yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu savaştan yıpranarak çıkmasını umuyordu.



Ukrayna üzerinden aslında bir ABD-Rusya Savaşı'na dönüşen çatışmalarda aylar geçtikte Washington, Kiev'e daha gelişmiş silahlar ve daha fazla askeri yardım göndermeye başladı.



Bu süreçte Biden'la Oval Ofis'te birlikte görev alan Harris'in, görevi boyunca yaptığı açıklamalarda Rusya karşısında Ukrayna'ya güçlü destek verdiği ve bu desteği sürdürmeye kararlı olduğu görülüyor.



Haziran ayında Ukrayna'da düzenlenen konferansa katılan ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşen Harris, NATO ittifakının birlikteliğinin önemini ve Rusya karşısında Ukrayna'ya verdikleri güçlü desteğin, ittifakın geleceği için önemli olduğunu vurguladı.



Harris, "Ukrayna'ya gerektiği sürece ABD olarak destek vermeye devam edeceklerini" ifade etti ve Biden yönetiminin Ukrayna politikasının sıkı bir takipçisi olacağını gösterdi.



2022 ve 2023 yıllarındaki Münih Güvenlik Konferansı'na ABD adına katılan Harris, yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya ve Zelenski'ye güçlü destek verdiklerini ve bu desteği kararlı şekilde sürdüreceklerini açıkladı.



Münih'teki "liderlik" performansı genel olarak övgü toplayan Harris'in başkan olması durumunda Ukrayna konusunda ABD'nin 2021'den bu yana sürdürdüğü politikayı büyük ölçüde koruması bekleniyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili de bugüne kadar birçok kez sert açıklamalar yapan Harris, gerek Ukrayna'ya saldırması konusunda gerekse Rus muhalif Alexander Navalni'nin ölümü konusunda Putin'e sert sözlerle yüklendi.



Öte yandan Trump ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nı Biden yönetiminin "provoke ettiğini" ve ABD'nin Putin'i "kışkırttığını" savunarak, NATO'nun burada bir koz olarak kullanıldığını ifade etti.



Bu konuyla ilgili tüm açıklamalarında kendisinin başkan olması halinde Putin'le görüşerek bu savaşın hiç yaşanmamasını sağlayabileceğini savunan Trump, birçok kez "Putin'le iyi ilişkilerim vardı, kendisi bana saygı duyardı ve biz bu konuyu konuşabilirdik" şeklinde yorumlar yaptı.



ABD'nin Ukrayna'ya çok fazla para harcadığını da savunan Trump ve etrafındaki Cumhuriyetçiler, seçimleri kazanmaları halinde Kiev'e verilecek desteği azaltma ve giden yardımları sorgulamayı vadediyor.



Bu yönüyle Harris ile Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakışlarındaki kayda değer fark, hangi ismin başkan olacağına bağlı şekilde ABD'nin Ukrayna politikasını ciddi şekilde etkileyebilir.

