ABD seçimleri öncesi İran diplomasisi: Türkiye'de toplantı iddiası

İran ile ABD arasında Ortadoğu'daki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler sürerken, Tahran yönetiminin daha önce sunduğu yedi günlük barış planının uygulanma süresini dört güne düşürmek istediği iddia edildi.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran ile ABD arasında anlaşmaya varılması için arabulucuların yürüttüğü temaslarda yeni bir takvim üzerinde çalışılıyor.

ABD SEÇİMLERİNDEN ÖNCE TÜRKİYE'DE TOPLANTI İDDİASI

Haberde, İran'ın sunduğu önerinin ele alınması amacıyla ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce Türkiye 'de bir toplantı düzenlenmesinin gündemde olduğu belirtildi.

Toplantının gerçekleştirilmesi için İran ile arabulucu ülkeler arasında istişarelerin devam ettiği, ancak henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmadığı aktarıldı.

MASADA HÜRMÜZ BOĞAZI VE NÜKLEER DOSYA VAR

Görüşmelerde ele alınan planın temel başlıklarını, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını kaldırması oluşturuyor.

Habere göre, yeni takvim kapsamında İran'ın nükleer programının da müzakerelere dahil edilmesi öngörülüyor.

Önerilen adımlar arasında uluslararası nükleer denetçilerin yeniden İran'a davet edilmesi de bulunuyor. Ancak bu konuda taraflar arasında henüz uzlaşma sağlanmış değil.

İRAN'DAN DİPLOMASİ MESAJI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkesinin yedi günlük planın daha kısa sürede uygulanabilmesini sağlayacak öneriler üzerinde arabulucularla temas halinde olduğunu bildirdi.

Arakçi, İran'ın savunmaya hazır olduğunu ancak diplomatik çözüm arayışlarını sürdürdüğünü belirtti.

Öte yandan Tahran ile Washington arasında nükleer programın müzakerelerde hangi aşamada ele alınacağı konusunda görüş ayrılıkları devam ediyor. ABD nükleer konunun anlaşmanın başından itibaren gündeme alınmasını isterken, İran öncelikle deniz ablukasının kaldırılmasını ve yaptırımlara ilişkin taleplerinin karşılanmasını istiyor.