ABD seçimleri öncesinde siyasi şiddet vakaları tırmanıyor

ABD'de seçim günü yaklaşırken siyasi iklim gerilmeye devam ediyor.



Pensilvanya'nın York kentinde bir adam, Demokrat aday Kamala Harris'in Beyaz Saray kampanyası için miting düzenleyen bir gruba saldırdı. Saldırgan, 74 yaşındaki bir adamın kafasına yumruk attı.



Kuzey Michigan'da ise Donald Trump'a olan nefretinden ötürü öfkelenen bir saldırgan, eski başkanın yeniden seçilmesi için bahçeye tabela asan 81 yaşındaki bir adamı arazi aracıyla ezerek yaraladı.

300 SİYASİ ŞİDDET VAKASI



Son saldırılar, Reuters'ın Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na baskın düzenlemesinden bu yana tespit ettiği en az 300 siyasi şiddet vakası arasındaydı.



5 Kasım başkanlık seçimlerine sadece iki hafta kala, vakalar 1970'lerden bu yana ABD'deki siyasi şiddetteki en büyük ve en uzun süreli artışın bir parçası.

İKİ SUİKAST GİRİŞİMİ, ÜÇ SİLAHLI SALDIRI



Şiddet olaylarının bir kısmı raporlanabildi, en dikkat çekeni Trump'a yönelik iki suikast girişimi oldu. Diğer yüksek profilli olaylar arasında, son haftalarda Arizona'da Harris için bir Demokrat kampanya ofisinde gerçekleşen üç silahlı saldırı yer alıyor.



Siyasi aşırılık uzmanları, 2024 başkanlık seçimleri etrafındaki gergin atmosferin oldukça değişken bir durum yarattığı konusunda uyarıyor.



Özellikle Trump, sık sık kışkırtıcı söylemler kullanıyor, siyasi düşmanlarını yargılamakla ve orduyu "radikal sola" karşı konuşlandırmakla tehdit ediyor ve onlara "içerideki düşman" diyor.