ABD başkanlık seçimi: Simge köyden ilk sonuçlar geldi

ABD'de yaklaşık 170 milyon seçmen var. Bazı eyaletlerde seçim gününden önce oy kullanma hakkı tanındığı için 81 milyondan fazla Amerikalı oyunu çoktan kullanmış durumda. Bazı eyaletlerde bir aydan uzun bir süre önce de oy kullanmak mümkün.

Seçim sandıklarından ilki, New Hampshire'a yakın Dixville Notch isimli köyde açıldı. Sandıklardan Trump'a 3, Kamala'ya 3 oy çıktı. Köyde zaten 6 seçmen bulunuyordu. İki adaya da eşit oy çıktı. Sonucu ilginç kılan, köydeki 4 seçmenin Trump'un partisine, 2 seçmenin de bağımsız olarak kayıtlı olması.

Kanada sınırında, New Hampshire'ın kuzey ucunda yer alan belediyeye bağlı olmayan bu yerleşim birimi, 1960'lara dayanan bir gelenekle sandıklarını gece yarısı TSİ 00:00'dan hemen sonra açtı ve kapattı. Seçimlere dört Cumhuriyetçi ve iki beyan edilmemiş seçmen katıldı.

Köydeki geleneksel oy kullanma yöntemi, basının da yıllardır seçimlerde buraya gelmesine neden oluyor, çünkü en sandık en erken burada acılıyor.

Dixville Notch seçmenleri son iki başkanlık seçiminde Demokrat adayı destekledi; kasaba 2020'de oybirliğiyle Başkan Joe Biden'a beş oy verdi ve Hillary Clinton 2016'da yedi oydan dördünü aldı; ikisi Trump'a, biri de aday Gary Johnson'a gitti.