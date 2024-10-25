ABD seçimlerinde bağış çılgınlığı: Musk'tan 44 milyon dolarlık destek

Teknoloji milyarderi Elon Musk, ekim ayının ilk yarısında eski başkan Donald Trump yanlısı bağış grubuna yaklaşık 44 milyon dolar bağışladı. Yarışta son düzlüğe girilmişken Musk, Cumhuriyetçi aday için çabalarını artırdı.



Seçimi belirleyebilecek çekişmeli eyaletlerdeki seçmenleri kazanmaya odaklanan America PAC, ekim ayının ilk yarısında toplamda 47 milyon dolardan fazla harcama yaptığını açıkladı.



Trump'ın kampanyası seçmenleri ikna etmek için büyük ölçüde dışarıdaki gruplara güveniyor, bu da dünyanın en zengin adamı Musk tarafından kurulan bağış grubunun Trump ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında kıran kırana geçmesi beklenen seçimde büyük bir rol oynadığı anlamına geliyor.



HARRIS'İN KAMPANYASI BAĞIŞTA ZİRVEDE



Federal Seçim Komisyonu'na yapılan ayrı bir başvuruya göre, Trump'ın kampanyası ayın ilk yarısında reklamlar için 88 milyon dolardan fazla harcama yaptığını ve kampanyanın son dönemi için bankada 36 milyon dolar bıraktığını bildirdi. Trump'ın kampanyası bu dönemde 16 milyon dolar topladı.



Son aylarda Trump'ın kampanyasından daha fazla para toplayan ve daha fazla harcama yapan Harris'in kampanyası, Ekim ayı başında reklamlar için 130 milyon dolardan fazla harcama yaptığını bildirdi. Harris'in kampanyası ayın ilk yarısında 97 milyon dolar topladı ve açıklamasına göre 16 Ekim'de bankada 119 milyon doları vardı.



Bir başka muhafazakar bağış grubu olan Sentinel Action Fund da Musk'tan 2,3 milyon dolar aldığını bildirdi. Musk'ın yaptığı bağışlar onu Cumhuriyetçi mega bağışçıların seçkin kulübüne sokuyor.



HER GÜN BİR MİLYON DOLAR



America PAC, Trump'a desteği artırma planının bir parçası olarak, yalnızca çekişmeli eyaletlerdeki kayıtlı seçmenlerin içinden başvuran bir kişiye her gün 1 milyon dolar veriyor.



CNN'in Çarşamba günü bildirdiğine göre, Adalet Bakanlığı America PAC'a bir mektup göndererek bu hediyelerin federal yasaları ihlal edebileceği uyarısında bulundu.



Dilekçe, seçim yasasının gri bir alanına giriyor ve hukuk uzmanları, Musk'ın insanlara oy vermeleri için para ödemeye ilişkin yasakları ihlal edip etmeyeceği konusunda bölünmüş durumda.

