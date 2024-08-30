ABD seçimlerinde dengeler bozuldu: Harris, anketlerde zirvede

Yeni bir Reuters/Ipsos anketine göre Demokrat partinin başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı yüzde 45'e yüzde 41 oranında önde gidiyor.

Ankete göre başkan yardımcısının seçmenler arasında yeni bir heyecan yarattığı ve 5 Kasım seçimleri öncesinde yarışı alt üst ettiği görülüyor.

BİR AYDA FARKI ÜÇ PUANA ÇIKARDI



Kayıtlı seçmenler arasındaki 4 puanlık avantaj, Harris'in temmuz ayı sonlarında yapılan seçim anketinde eski başkana karşı elde ettiği 1 puanlık üstünlüğün çok üzerinde.



Yeni anket, Harris'in kadınlar ve Hispanikler arasında destek kazandığını gösterdi.



Harris, hem kadın seçmenler hem de Hispanik seçmenler arasında Trump'a karşı öndeydi. İki aday arasında yüzde 49'a karşı yüzde 36'lık olmak üzere 13 puanlık bir puan farkı kaydedildi.

Temmuz ayında yapılan dört seçim anketinde Harris, kadınlar arasında 9 puan ve Hispanikler arasında 6 puan öndeydi.