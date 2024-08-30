ABD seçimlerinde dengeler bozuldu: Harris, anketlerde zirvede

ABD'de yapılan yeni bir seçim anketine göre, Demokrat başkan adayı Kamala Harris, rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump'a göre yarışı çok önde götürüyor. Kaydedilen 4 puanlık avantaj, Harris'in temmuz ayı sonlarında yapılan ankette eski başkana karşı elde ettiği 1 puanlık farkın çok üzerinde. Harris'in yarışa dahil olduğu günden beri anketleri alt üst ettiği ve rakibini seçmenlerin karşısında zora soktuğu görülüyor. Bulgular, ABD başkanlık yarışının yaz boyunca nasıl kökünden sarsıldığını gösteriyor.

ABD seçimlerinde dengeler bozuldu: Harris, anketlerde zirvede
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Yeni bir Reuters/Ipsos anketine göre Demokrat partinin başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi 'a karşı yüzde 45'e yüzde 41 oranında önde gidiyor.

Ankete göre başkan yardımcısının seçmenler arasında yeni bir heyecan yarattığı ve 5 Kasım seçimleri öncesinde yarışı alt üst ettiği görülüyor.

BİR AYDA FARKI ÜÇ PUANA ÇIKARDI

Kayıtlı seçmenler arasındaki 4 puanlık avantaj, Harris'in temmuz ayı sonlarında yapılan seçim anketinde eski başkana karşı elde ettiği 1 puanlık üstünlüğün çok üzerinde.

Yeni anket, Harris'in kadınlar ve Hispanikler arasında destek kazandığını gösterdi.

Harris, hem kadın seçmenler hem de Hispanik seçmenler arasında Trump'a karşı öndeydi. İki aday arasında yüzde 49'a karşı yüzde 36'lık olmak üzere 13 puanlık bir puan farkı kaydedildi.

Temmuz ayında yapılan dört seçim anketinde Harris, kadınlar arasında 9 puan ve Hispanikler arasında 6 puan öndeydi.

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YARIŞ KÖKÜNDEN SARSILDI

Trump, beyaz seçmenler ve erkekler arasında temmuz ayındakine benzer oranlarda önde gidiyor, ancak üniversite diploması olmayan seçmenler arasındaki liderliği son ankette 7 puana geriledi.

Bulgular, başkanlık yarışının yaz boyunca nasıl kökünden sarsıldığını gösteriyor.

81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Trump'a karşı sergilediği feci bir tartışma performansının ardından 21 Temmuz'da yarıştan çekilmişti.

SEÇİM YARIŞINDA "HARRIS" HEYECANI

O zamandan beri Harris, ulusal anketlerde ve kritik kararsız eyaletlerdeki anketlerde Trump'a karşı liderliğini sürdürüyor.

Kayıtlı Demokrat seçmenlerin yaklaşık yüzde 73'ü Harris yarışa katıldıktan sonra oy kullanma konusunda daha heyecanlı olduklarını belirtiyor.

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