ABD seçimlerinde geri sayım: Anketlere göre kim önde?

Demokrat Başkan Yardımıcısı Kamala Harris mi, Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı kim olacak sorusu 5 Kasım'da yanıt bulacak. Anketler, Harris ile Trump arasında başabaş bir mücadeleye işaret ediyor. Harris kamuoyu yoklamalarında az farkla da olsa önde. Ancak performasının düştüğü görünüyor. Seçime 23 gün kala hem Harris hem Trump, kritik eyaletlerde miting yaptı. 59 yaşındaki Kamala Harris, iki hafta önce Helene Kasırgası'nın vurduğu Kuzey Carolina'daydı. İsim vermeden Trump'ı eleştirdi. Harris, "İhtiyaç sahipleri için var gücüyle çalışanlar hakkında yalan söylemek dezenformasyondur" dedi. Başkan Joe Biden de Milton Kasırgası'nın vurduğu Florida'ya gitti. Kasırgadan etkilenen bölgelere 600 milyon dolar yardım yapılacağını açıkladı.

Harris cephesinde eski Başkan Barack Obama'nın ardından Demokrat Parti'nin ağır topu eski Başkan Bill Clinton da seçmenin karşısına çıktı. Clinton, kritik eyaletlerden Georgia'da miting yaptı.



Trump ise sınır eyaleti Arizona'daydı. Bir buçuk saatlik konuşmasını göç üzerine kurdu. Arizona seçmenine, Meksika'dan kaçak geçişleri önlemek için 10 bin sınır görevlisi istihdam edeceğinin sözünü verdi.



Trump, önceki gün ise Demokratların kalelerinden Kaliforniya'daydı. Polis, miting öncesi güvenlik noktası yakınlarında bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 49 yaşındaki Vem Miller'ın üzerinde ve aracında birden fazla ateşli silah, pasaport ve sahta plaka bulundu. Silah taşımaktan gözaltına alınan şüphelinin 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı. Temmuz'dan bu yana iki kez suikast girişiminin hedefi olan Trump'ın tehlikede olmadığı belirtildi. Şüpheli yakalandığında, Cumhuriyetçi adayın kürsüde olmadığı ifade edildi.