ABD seçimlerinde geri sayım: Biden "geride bırakılmış" hissediyor

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında seçim yarışından çekildiğini ve yerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e bıraktığını duyurdu.



Demokratların yeni başkan adayı Harris'i hızla benimsemesi ve Donald Trump'a karşı mücadelede yanında yer alması ise Biden cephesinde karışık hislere neden oldu.



Biden'ın en yakın müttefiklerine "geride bırakılmış" hissettiğinden şikayet ettiği bildirildi.

"SEÇİM KONUŞMALARINDA BENDEN BAHSETMİYOR"



Yönetimden 12 isimle yapılan görüşmelere dayanan haber ajansı, Biden'ın Beyaz Saray'daki başarılarının artık göz ardı edildiğini hissettiğini ve bu nedenle "çok karmaşık" duygular içinde olduğunu bildirdi.



Biden'ın, Harris'in artık kendi yönetimiyle arasına mesafe koymak amacıyla, seçim konuşmalarında kendisinden bahsetmediğini belirttiği söyleniyor.

"BEN JOE BIDEN DEĞİLİM"



Yakın çevresine göre Biden, Harris'in yaptığı siyasi hesaplamaları tamamen anlıyor. Trump'ı yendiğini görmek istediği halde münazarasında söylediği bir söz yüzünden ise özellikle incinmiş.



Harris, "Gördüğünüz üzere ben Joe Biden değilim. Donald Trump hiç değilim" demişti.

BIDEN'IN YARIŞTAN ÇEKİLMESİ

81 yaşındaki Biden, rakibi Trump'a karşı gösterdiği felaket niteliğindeki tartışma performansının ardından partisinden gelen yoğun baskılar nedeniyle temmuz ayında adaylıktan çekilme kararı almıştı.



ABD Başkanı, başkan yardımcısının adaylığını desteklemek üzere hızlıca harekete geçmiş, Harris de bu teklifi tartışmasız bir şekilde kabul etmişti.

Harris'in adaylığı açıklandıktan sonra elde ettiği ani başarı, birçok kişinin öncesinde heyecan duymadığı seçim yarışının yeniden hareketlenmesine neden olmuştu.