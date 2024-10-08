ABD seçimlerinde geri sayım: Harris'in üstünlüğü sarsılıyor mu?

İngiliz haber ajansı Reuters/Ipsos'un yeni anketine göre, Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı sadece üç puanlık farkla önde gidiyor. İki aday arasındaki kıyasıya rekabet anketlerde yüzde 46'ya yüzde 43 durumda. İki isim de 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerini kazanmak için kıyasıya bir yarış içinde.



Pazartesi günü tamamlanan dört günlük anket, 20-23 Eylül tarihlerinde yapılan Reuters/Ipsos anketinde Harris'in altı puan gerisinde kalan Trump'ın zıplayışa geçtiğini gösteriyor.



Anketler, Trump'ın bir dizi ekonomik konuda tercih edilen aday olduğunu ve bazı seçmenlerin ülkede yasadışı olarak bulunan göçmenlerin suç işlemeye meyilli olduğu yönündeki iddialardan etkilenebileceğini gösterdi.



Anketin hata payı yaklaşık yüzde 3 olarak aktarıldı.

Trump’tan 7 Ekim açıklaması: Ben başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi Haberi Görüntüle

BELİRLEYİCİ BAŞLIKLAR EKONOMİ VE GÖÇ



Ankete katılanlar, ülkenin karşı karşıya olduğu en önemli sorunun ekonomi olduğunu belirtti. Katılımcıların yaklaşık yüzde 44'ü, "yaşam maliyeti" konusunda Trump'ın daha iyi bir yaklaşıma sahip olduğunu söylerken, Harris'i seçenlerin oranı yüzde 38 oldu.



Bir sonraki başkanın ele alması gereken bir dizi ekonomik konu arasında, katılımcıların yaklaşık yüzde 70'i yaşam maliyetinin en önemli konu olacağını söyledi.



Seçmenler yüzde 42'ye karşı yüzde 35 oranında Harris'in zengin Amerikalılar ile ortalama Amerikalılar arasındaki uçurumu ele almak için daha iyi bir aday olduğunu düşünüyor.



Trump, şu anda Amerika'da bir asırdan uzun süredir en yüksek seviyede olan göç konusundaki endişelerden cesaret almış gibi görünüyor.



Ankete katılan seçmenlerin yaklaşık yüzde 53'ü, "ülkede yasadışı olarak bulunan göçmenlerin kamu güvenliği için bir tehlike oluşturduğu" ifadesine katıldıklarını söylerken, katılmayanların oranı yüzde 41 oldu.



ABD seçimlerinde geri sayım: Harris ve Trump başa baş gidiyor Haberi Görüntüle

HARRIS'İN ÜSTÜNLÜĞÜ SARSILIYOR MU?



Harris, Temmuz ayı sonlarında yarışa girdiğinden beri Reuters/Ipsos'un altı anketinin her birinde Trump'ın önünde yer aldı.



Son ankete göre seçmenler Harris'in zihinsel keskinliğine Trump'ınkinden daha fazla güvendi. Harris'in "zihinsel olarak keskin ve zorluklarla başa çıkabilen" olduğu ifadesine katılanların oranı yüzde 55 iken, Trump için aynı şeyi söyleyenlerin oranı yüzde 46 oldu.