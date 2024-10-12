ABD seçimlerinde geri sayım: "Trump göçmenleri şeytanlaştırıyor"

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, cuma günü yaptığı bir kampanya konuşmasında, kasım ayındaki ABD seçimleri yaklaşırken "suçlu yabancı orduları" tarafından “işgal edilmiş” bir ülkenin kıyamet gibi bir resmini çizdi.



Beyaz Saray yarışında son düzlüğe girilirken eski başkan, kapanış konuşmasında göçmenleri şeytanlaştırarak çoğunluğu beyaz olan işçi sınıfı destekçilerine hitap etti.

EN BÖLÜCÜ KONUŞMA

Trump, yerel gerilimleri abartarak ve göçmenlik istatistikleri konusunda dinleyicilerini yanlış yönlendirerek bugüne kadar yaptığı en bölücü konuşmayı yaptı.



80 dakikalık konuşmasının neredeyse tamamını göçmenlik konusuna ayıran eski başkan, “Amerika tüm dünyada 'İşgal Altındaki Amerika' olarak biliniyor. Buraya 'işgal edilmiş' diyorlar. Suçlu bir güç tarafından işgal ediliyoruz.” dedi.



Sahneye yabancı suçluların posterleriyle çıkan Trump, “Ama Colorado'daki ve ulusumuzun dört bir yanındaki herkese şu sözü ve yemini veriyorum: 5 Kasım 2024 Amerika'da Kurtuluş Günü olacak.” diye ekledi.

GÖÇMEN İSTİLASI İDDİASI



ABD hükümeti Meksika ile olan güney sınırını yönetmek için yıllardır mücadele ederken, Trump Amerikalılara tecavüz edeceğini ve öldüreceğini söylediği göçmenler tarafından bir “istila” başlatıldığını iddia ederek endişeleri daha da artırıyor.



Trump, “Aurora Operasyonu” adını verdiği kitlesel sınır dışı etme hamlesinin bir parçası olarak, hükümete yabancıları toplayıp sınır dışı etme yetkisi veren 1798 tarihli Yabancı Düşmanlar Yasası'nı kullanarak göçmen çeteleriyle mücadele etme sözü verdi.



Trump döneminde artan şiddet suçları, Başkan Joe Biden'ın yönetiminde düşmüştür.

