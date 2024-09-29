ABD seçimlerinde geri sayım: Trump'ın söylemleri sertleşiyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, özellikle genç kadınlara karşı olmak üzere, sınırı yasadışı yollardan geçen ve suç işleyen göçmenlere karşı en sert söylemlerinden bazılarını kullandı. Eski başkan, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e yönelik kişisel hakaretlerini de artırdı.



Trump, çekişmeli eyalet Wisconsin'de, 2024 başkanlık kampanyasında ilk kez ABD-Meksika sınırını ziyaret eden Başkan Yardımcısı Harris'i "zihinsel engelli" olarak nitelendirdi.

"GÖÇMEN SUÇLARINA SON"



Cumhuriyetçi başkan adayının mitingi, ABD'de yasadışı yollarla bulunan ve tutuklanan göçmenlerle ilgili pankartlarla çevrelendi.



Pankartlarda "Göçmen Suçlarına Son" ve "Yasadışı Göçmenleri Hemen Sınır Dışı Edin" gibi sloganlar kullanıldı.



Eski başkanın konuşması neredeyse tamamen belgesiz göçmenlere ayrılmıştı. Şiddet suçu işleyenleri "canavarlar", "taş gibi katiller" ve "aşağılık hayvanlar" olarak tanımladı.



ABD'de seçim yarışı: Harris farkı açıyor, Trump yerinde sayıyor Haberi Görüntüle

"BU KARANLIK BİR KONUŞMA"



Trump, rakibi Harris ve mevcut Başkan Joe Biden'ı, belgesiz göçmenlerin ABD'ye girmesine izin verdikleri için suçladı ve bazı göçmenlerin "ABD halkına tecavüz etmek, yağmalamak, hırsızlık yapmak, soymak ve öldürmek" istediklerini ileri sürdü.



Eski başkan mitingin bir bölümünde, "Bu karanlık bir konuşma" diye itirafta bulundu.



İki suikast girişimi atlattı: Trump travma sonrası stres mi yaşıyor? Haberi Görüntüle

7 MİLYON GÖÇMEN TUTUKLANDI



Trump, 5 Kasım seçimleri öncesinde Başkan Yardımcısı Harris ile sıkı bir yarış içinde. Kamuoyu yoklamalarına göre, göç ve güney sınırı seçmenler için en önemli konulardan biri.



Hükümet verilerine göre, Biden'ın yönetimi sırasında ABD-Meksika sınırını yasadışı yollarla geçen yaklaşık 7 milyon göçmen tutuklandı. Bu rekor sayı, Trump ve diğer Cumhuriyetçilerin Harris ve Biden'a yönelik eleştirilerini artırdı.