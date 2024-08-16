ABD seçimlerinde pazarlık! Başkan adayından yarıştan çekilme teklifi

İddiaya göre bağımsız şekilde seçim yarışına giren Robert F. Kennedy Jr., pozisyon karşılığında yarıştan çekilip Demokrat aday Kamala Harris'e destek vermeyi teklif etti. Bağımsız adayın, daha önce aynı teklifi eski başkan Donald Trump'a da yaptığı öne sürüldü.

ABD seçimlerinde pazarlık! Başkan adayından yarıştan çekilme teklifi

başkanlık seçimlerinin bağımsız adayı Robert F. Kennedy Jr., kabinede yöneticilik pozisyonu karşılığında yarıştan çekilmek için Kamala Harris ile iletişime geçti.

Washington Post (WP) gazetesinin iddiasına göre, Kennedy Jr. pozisyon karşılığında adaylığını çekip Harris'e destek vermeyi teklif etti.

Teklifin geçen hafta yapıldığı ancak iki aday arasında henüz resmi bir görüşme gerçekleştirilmediği öne sürüldü.

70 yaşındaki siyasetçi, "En üst düzey aracılar vasıtasıyla defalarca iletişime geçtik. Benimle konuşmak istemedikleri söylendi" açıklamasında bulundu.

TRUMP'A DA TEKLİF ETTİ

Görüşme çabaları, Kennedy Jr. ile eski Başkan 'ın Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi sırasında şahsen görüşmesinden haftalar sonra geldi.

Kennedy Jr.'ın başkanlık yarışından çekilip Trump'a desteğini açıklaması yönünde müzakerede bulunulduğu iddia edildi.

Kennedy Jr. kendisini Demokrat olarak tanımlıyor ve son yıllarda Covid-19 aşısına karşı çıkması ve komplo teorisyenlerine yakınlığı nedeniyle eleştiriliyor.

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