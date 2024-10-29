ABD seçimlerine çekiliş damgası: Bölge savcısı Musk'a dava açtı

ABD'de bir savcı, çekişmeli eyaletlerde Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından seçime kadar her gün bir kişiye para ödülü vereceğini açıklayan Elon Musk'a "yasa dışı çekiliş düzenlediği" gerekçesiyle dava açtı.



Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner yaptığı açıklamada, “America PAC ve Musk, Philadelphia vatandaşlarını kişisel bilgilerini vermeleri ve 1 milyon dolar kazanma ihtimali karşılığında siyasi taahhütte bulunmaları konusunda kandırıyor." ifadelerini kullandı.

Krasner’ın ihtiyati tedbir talebine ilişkin duruşma 1 Kasım'da görülecek.

HER GÜN BİR MİLYON DOLAR



America PAC, Trump'a desteği artırma planının bir parçası olarak, yalnızca çekişmeli eyaletlerdeki kayıtlı seçmenlerin içinden başvuran bir kişiye her gün 1 milyon dolar veriyor.



CNN'in bildirdiğine göre, Adalet Bakanlığı America PAC'a bir mektup göndererek bu hediyelerin federal yasaları ihlal edebileceği uyarısında bulundu.



Dilekçe, seçim yasasının gri bir alanına giriyor ve hukuk uzmanları, Musk'ın insanlara oy vermeleri için para ödemeye ilişkin yasakları ihlal edip etmeyeceği konusunda bölünmüş durumda

