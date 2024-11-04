ABD seçimlerine saatler kaldı: Lady Gaga'dan Harris'e destek

Bir yanda Demokratların adayı Kamala Harris, diğer yanda Cumhuriyetçilerin adayı eski başkan Donald Trump. Kritik seçim sürecinde ünlü isimler desteğini açıkça gösteriyor. Pop yıldızı Lady Gaga, Kamala Harris için Pennsylvania’da konser vereceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Gaga, paylaşımında "Oy kullanmaya hazırlanmanın zamanı geldi. Pennsylvania'da görüşmek üzere" ifadesini kullanırken, “Harris-Walz 2024” mesajı ve ABD bayrağı ile dua eden el emojisi de yer aldı.



Harris, Philadelphia mitinginde Oprah Winfrey, Ricky Martin ve Jazmine Sullivan gibi ünlülerle bir araya gelecek. Daha sonra Pittsburgh’da yapacağı mitingde ise Katy Perry, Andra Day ve D-Nice sahne alarak Demokrat adaya destek verecek.