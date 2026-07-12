ABD Senatörü Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti

Federal sistemle yönetilen ABD 'de 2003 yılında Senatoya seçilen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakın siyasi müttefiklerinden biri olan 71 yaşındaki Graham, kasım ayında beşinci kez altı yıllık Senato dönemi için yarışmaya hazırlanıyordu.

Senato Bütçe Komisyonu Başkanı olan Graham, savunma ve uluslararası ilişkiler konularında partisinin en etkili seslerinden ve Senatonun en tanınmış üyelerinden biri olarak kabul ediliyordu.

NBC News tarafından elde edilen polis telsizi kayıtlarına göre, acil servis ekipleri cumartesi gecesi Graham’ın Capitol Hill’deki evinden gelen "kalp durması" ihbarına yanıt verdi.

Kayıtlarda yer alan ve incelenen fotoğraflar, paramediklerin Graham'ın evinden sedyeyle taşıdıkları bir kişiyi bekleyen ambulansa naklettiğini, olay yerinde polis araçları ve itfaiye kamyonlarının da bulunduğunu gösteriyor.

Graham, vefatından hemen önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirmiş ve cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

Graham’ın vefatı, bir diğer kıdemli Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bir döneme denk geldi.

Geçen ay acil servis ekipleri, McConnell'ın kaldığı bilinen bir konuttan gelen kalp durması ihbarı üzerine harekete geçmişti.

McConnell’ın sözcüsü, eski Cumhuriyetçi çoğunluk liderinin iyileşme sürecinin devam ettiğini belirtmiş ancak sağlık durumuna ilişkin daha fazla ayrıntı vermemişti.