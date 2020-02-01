ABD Senatosu, azil yargılamasına yeni tanık çağırmayacak

Trump'a yönelik azil sürecinde yerel saatle 13.00'te başlayan yargılamanın 10. günü, kritik bir oylamaya sahne oldu.



Senato Genel Kurulunda 4 saat süren kapanış sunumlarının ardından yapılan oylamada, mahkemeye yeni tanık çağrılması ve yeni deliller sunulmasını öngören madde, 49 senatörün evet oyuna karşı 51 senatörün hayır oyu ile reddedildi.



47 Demokrat senatörün tamamı maddenin kabulü için oy verirken, Cumhuriyetçi senatörler Mitt Romney ile Susan Collins de evet oyu verdi.



Kabul edilmesi için en az 51 oya ulaşması gereken madde, Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla reddedilirken, Demokratların Senatoya yeni tanık çağırma yönündeki umutları da sona ermiş oldu.



Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Trump'ın azline yönelik iki maddenin çarşamba günü oylanmasının beklendiği kaydedildi, ancak Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın konuyla ilgili açıklama yapacağı ifade edildi.



DEMOKRATLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR "YENİLGİ"



Söz konusu oylama, özellikle eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ukrayna konusundaki ifadesini dinlemek için mahkemeye çağrılmasını talep eden Demokratlar için kayda değer bir yenilgi anlamı taşıyor.



Böylece, Bolton'ın yakında piyasaya çıkacak kitabında yer aldığı iddia edilen Ukrayna bölümüyle ilgili tartışmalar da Senato gündeminden düşmüş oldu.



New York Times gazetesi, Bolton'ın yeni çıkacak kitabında, Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımı dondurmayı istediğini yazdığını iddia etmiş, Trump ise iddiayı yalanlamıştı.