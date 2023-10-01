ABD Senatosu geçici bütçe tasarısını onayladı

Tasarı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin ardından Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu'nda da kabul edildi.



Senato'da yapılan oylamada, 9 vekil tasarının aleyhinde, 88 vekil ise lehinde oy kullandı.



Federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.



Geçici bütçe tasarısının 2023 mali yılının sona ereceği bu gece yarısından önce onaylanmasıyla, hükümetin bütçe yetersizliği nedeniyle kapanmasının önüne geçilecek.



Söz konusu tasarısı, Kongre'de 2024 mali yılı bütçesi üzerinde anlaşmaya varılması için zaman tanıyacak.

