ABD Senatosu onayladı: İsrail'e 14,1 milyar dolarlık yardım

ABD Senatosu, dün erken saatlerde İsrail'e 14,1 milyar dolarlık destek içeren paketi onayladı.



Tasarının kabulü, aylar süren zorlu müzakerelerin ve Cumhuriyetçi Parti içinde ABD'nin yurt dışındaki rolü konusunda artan siyasi bölünmelerin ardından geldi.



Oylamada, 70 senatör "evet", 29 senatör "hayır" oyu kullandı.



Yardım paketi, Ukrayna'ya "Rusya ile mücadelesine destek olmak için" 60 milyar dolar, İsrail'e "güvenlik yardımı sağlamak için" 14 milyar dolar, Hint-Pasifik bölgesindeki Tayvan ve diğer ABD müttefiklerine destek olmak için 8 milyar dolar yardım yapılmasını içeriyor.



Senatoda onaylanan paket, Temsilciler Meclisinin onayına sunulacak.



ABD Başkanı Joe Biden'ın paketi imzalayarak yasalaştırabilmesi için Temsilciler Meclisinde de paketin onaylanması gerekiyor.