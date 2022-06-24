ABD Senatosu, silah düzenlemesi yasasını onayladı

ABD Senatosu, iki partinin de üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasasını kabul ederek, Temsilciler Meclisinin onayına sundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.06.2022 - 06:37

ABD Senatosu, silah düzenlemesi yasasını onayladı

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Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasası, akşam saatlerinde Senato Genel Kurulunda oylandı.

Tasarı, 33 Cumhuriyetçi senatörün "hayır" oyuna karşı, 65 senatörün "evet" oyu ile kabul edildi.

Yasalaşması yolundaki bir sonraki adım için Temsilciler Meclisinin onayına sunulan tasarı, silah alma yaşının 18'den 21'e çıkarılmasını içeriyor.

Öte yandan tasarıda, daha önce aile içi şiddet sabıkası olan bireylerin de silah almasına birtakım kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor.

Tasarı, Temsilciler Meclisinin de onayını alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

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