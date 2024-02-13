ABD Senatosu, Ukrayna ve İsrail'e yardım tasarısını kabul etti

ABD Senatosu bugün erken saatlerde Ukrayna, İsrail ve Tayvan için 95,3 milyar dolarlık bir yardım paketini kabul etti.



Tasarının kabulü, aylar süren zorlu müzakerelerin ve Cumhuriyetçi Parti içinde ABD'nin yurtdışındaki rolü konusunda artan siyasi bölünmelerin ardından geldi.



Oylama, Ukrayna'ya verilecek 60 milyar dolara karşı çıkan küçük bir Cumhuriyetçi grubunun itirazlarının ardından gerçekleştirildi.



Grup, ABD'nin yurtdışına daha fazla para yatırımı yapmadan önce kendi sorunlarına odaklanması gerektiğini savundu.



Ancak bir düzineden fazla Cumhuriyetçi, neredeyse tüm Demokratlarla birlikte yardım paketinin 29'a karşı 70 evet oyuyla geçmesini sağladı.



Destekçiler Ukrayna'yı kaderine terk etmenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i cesaretlendirebileceğini ve küresel güvenliği tehdit edebileceğini savundu.

SAVAŞTA DESTEK UKRAYNA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ



Tasarının Senato'dan geçmesi, savaş alanındaki kritik eksikliklerin ortasında Ukrayna çok önemli.



Ancak paket, Temsilciler Meclisi'nde son derece belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.



Ukrayna'ya verilen desteği eleştiren eski Başkan Donald Trump'la aynı çizgide olan katı Cumhuriyetçiler yasaya karşı çıkıyor.



Yasanın sağladığı para, mühimmat ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere, yetkililerin Rusya'nın ülkeye saldırması nedeniyle son derece ihtiyaç duyduğunu söylediği ABD yapımı savunma ekipmanlarını satın alacak.



Ayrıca yasa, İsrail'in Hamas'la savaşı için 14 milyar dolar, Çin'e karşı Tayvan ve Hint-Pasifik'teki ortaklarına 8 milyar dolar ve Gazze'ye 9,2 milyar dolar insani yardım sağlayacak.

