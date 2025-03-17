ABD Senatosu'nda 120 yıldır değişmeyen gelenek: Menüde yer alan şaşırtıcı yemek
ABD Senatosu'nun restoran menüsünde, 1908 yılından bu yana her gün servis edilen ve hala popülerliğini koruyan bir yemek var. 120 yıldır devam eden gelenek merak edilen bir hikayeye sahip. İşte şaşırtıcı yemeğin tarihi ve kökeni hakkında bilinenler.
ABD Senatosu'nun 4 Mart 1789'da kurulduktan sonra bir asrı aşkın süredir her gün menüde yer alan ve hala popülerliğini bir geleneği başlattı; Senato Fasulye Çorbası. 1908 yılından beri, Senato restoranının menüsünde yer alan bu çorba, hem ucuz hem de lezzetli bir seçenek olarak herkesin ilgisini çekiyor.
Fakat fasulye çorbasının restoran menüsüne nasıl girdiğinin bir hikayesi var.
Senato web sitesine göre, bu zorunluluğun kökenine dair birkaç rivayet bulunmakta, ancak hiçbirinin doğruluğu kesin olarak kanıtlanmış değil.
İngiliz medya kuruluşu Unilad'da yer alan habere göre, Senato Restoranı'nı denetleyen Idaho Senatörü Fred Dubois, bu geleneği başlatan kişi olarak kabul ediliyor. İddiaya göre, Dubois, fasulye çorbasının her gün menüde yer alması gerektiğini belirleyen bir karar aldırmış ve bu karar her gün uygulanmış. Ayrıca bu çorbanın yanında patates püresinin de servis edilmesi gerektiği belirtilmiş.
Başka bir hikaye ise Minnesota Senatörü Knute Nelson'a dayanıyor. 1903 yılında Nelson, Senato restoranında fasulye çorbasının sürekli olarak yer alması gerektiğini savunmuş.
YALNIZCA II. DÜNYA SAVAŞI'NDA EKSİK KALDI
Fasulye çorbasının menüden eksik kaldığı tek an, 14 Eylül 1943'te yaşandı. II. Dünya Savaşı sırasında uygulanan karne sistemi nedeniyle, çorba için gerekli fasulye tedarik edilememişti.
Washington Times-Herald gazetesi, ertesi gün menüde fasulye çorbası olmadığını duyurdu. Ancak Senatör Bob Dole, 1988'de yaptığı bir konuşmada bu durumu esprili bir şekilde şöyle açıkladı: "Bir şekilde ertesi gün daha fazla fasulye bulundu ve o günden sonra fasulye çorbası kesintisiz olarak servis edilmeye devam etti."
Senato Fasulye Çorbası zamanla farklı varyasyonlarla servis edilmeye başlanmış. Bazen çorbaya jambon butları eklenmiş, bazen de yerine etli bir stok kullanılmış. Bu yemek, Senato'nun geleneksel mutfağının vazgeçilmezi haline gelmiş.
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