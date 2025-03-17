ABD Senatosu'nda 120 yıldır değişmeyen gelenek: Menüde yer alan şaşırtıcı yemek

ABD Senatosu'nun 4 Mart 1789'da kurulduktan sonra bir asrı aşkın süredir her gün menüde yer alan ve hala popülerliğini bir geleneği başlattı; Senato Fasulye Çorbası. 1908 yılından beri, Senato restoranının menüsünde yer alan bu çorba, hem ucuz hem de lezzetli bir seçenek olarak herkesin ilgisini çekiyor.

Fakat fasulye çorbasının restoran menüsüne nasıl girdiğinin bir hikayesi var.

Senato web sitesine göre, bu zorunluluğun kökenine dair birkaç rivayet bulunmakta, ancak hiçbirinin doğruluğu kesin olarak kanıtlanmış değil.



İngiliz medya kuruluşu Unilad'da yer alan habere göre, Senato Restoranı'nı denetleyen Idaho Senatörü Fred Dubois, bu geleneği başlatan kişi olarak kabul ediliyor. İddiaya göre, Dubois, fasulye çorbasının her gün menüde yer alması gerektiğini belirleyen bir karar aldırmış ve bu karar her gün uygulanmış. Ayrıca bu çorbanın yanında patates püresinin de servis edilmesi gerektiği belirtilmiş.

Başka bir hikaye ise Minnesota Senatörü Knute Nelson'a dayanıyor. 1903 yılında Nelson, Senato restoranında fasulye çorbasının sürekli olarak yer alması gerektiğini savunmuş.