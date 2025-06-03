ABD Senatosu'nda Rusya'ya yaptırım planı

ABD Senatosu Cumhuriyetçi lideri John Thune, Senato oturumunu açarken yaptığı konuşmada, Başkan Donald Trump yönetiminin halen Ukrayna’daki üç yıldır süren savaşın sona erdirilmesi konusunda bir anlaşma umduğunu, ancak Senato’nun Moskova’ya baskı uygulamak için harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.



Thune, “Rusya’yı masaya oturtmak için Başkan Trump’a ihtiyaç duyduğu tüm araçları sağlamaya da hazırız” dedi.

YÜZDE 500 VERGİ PLANI

Tasarı, Rusya’dan petrol, gaz, uranyum ve diğer ihracat ürünlerini satın alan ülkelere yüzde 500 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyor. Rusya’nın uluslararası enerji gelirlerinin yaklaşık yüzde 70’ini Çin ve Hindistan oluşturuyor.



Tasarı, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham (Güney Carolina) ve Demokrat Senatör Richard Blumenthal (Connecticut) tarafından sunuldu. Şu anda 100 üyeli Senato’da en az 82 senatör tarafından destekleniyor. Bu da tasarının güçlü bir iki partili destek aldığını gösteriyor.



"HER İKİ PARTİDE DE CİDDİ BİR İLGİ VAR"

Thune, gazetecilere yaptığı açıklamada, tasarının zamanlaması konusunda Beyaz Saray ile istişare ettiklerini söyledi. Henüz net bir takvim verilmese de, Senato’nun temmuz ayındaki Bağımsızlık Günü tatili öncesindeki birkaç hafta içinde harekete geçebileceğini belirtti:

“Şu anda Beyaz Saray hala bir anlaşma umut ediyor. Ancak burada Senato’da, her iki partide de konuyla ilgili ciddi bir ilgi var. Bu yasayı bu çalışma döneminde gündeme almamız mümkün."

Tasarı, yasalaşabilmesi için Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçtikten sonra Başkan Donald Trump tarafından imzalanmak zorunda. Ancak Trump, yeni yaptırımların barış görüşmelerini zorlaştırabileceği yönünde endişelerini dile getirmişti.



Ayrıca, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi liderler henüz bu yaptırım paketini oylamaya sunma konusunda bir adım atmadı. Bu da tasarının geleceği konusunda bazı belirsizlikler yaratsa da, Senato’daki güçlü destek dikkat çekiyor.