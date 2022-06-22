ABD, sigaradaki nikotin miktarını azaltıyor

ABD’de Başkan Joe Biden yönetimi, sigara bağımlılığına dair yeni politikalarını açıkladı.

Karara göre, sigara üreticilerinin nikotini bağımlılık yapıcı olmayan seviyelere indirmeleri gerekeceği belirtildi.

Alınan karar ile ilgili konuşan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Komiseri Robert Califf yaptığı açıklamada, "Nikotin güçlü bir şekilde bağımlılık yapıyor" dedi.

Califf, "Sigara ve diğer tütün ürünlerini minimum düzeyde bağımlılık yapıcı veya bağımlılık yaratmayan hale getirmek hayat kurtarmaya yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Yapılan açıklamada, FDA’nın Mayıs 2023'e kadar tütün ürünlerinde yer alabilecek nikotin miktarı için bir üst sınır belirleyeceği aktarıldı.

2023 YILINA KADAR 13 MİLYON KİŞİ SİGARAYI BIRAKACAK

Biden yönetimi tarafından alınan karar kapsamında sigarayı nikotin bağımlıları için daha az çekici hale getirmenin amaçlandığı vurgulanırken, FDA'nın 2018 yılında hazırladığı rapora göre, söz konusu planın uygulanması durumunda 2023 yılına kadar 13 milyon kişinin sigara kullanımdan uzaklaşmasının hedeflendiği belirtildi.

ABD’de sigara kullanımı özellikle corona virüs pandemisi sırasında yaşanan kapanmalar sırasında artarken, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) 2020'de ABD'deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 12,5'inin (30,8 milyon kişi) sigara içtiğini söylemişti.