ABD, sığınma talebi reddedilenleri Uganda'ya gönderecek

Uganda Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Bagiire Vincent Waiswa, ABD'de sığınma talebi reddedilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmek için ABD ile "geçici" bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Ülkelerine dönmeye "isteksiz veya endişeli olan kişileri" kapsayan anlaşmanın "sabıka kaydı olanları ve refakatsiz çocukları" içermediğini belirten Waiswa, Uganda’nın öncelikli olarak Afrika ülkelerinden transfer edilecek kişileri kabul etmeyi tercih ettiğini söyledi.