ABD silah kararını savundu: "İsrail'in Refah için inandırıcı bir planı yok"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABC News'in This Week programına İsrail'le ilişkileri ve Refah'a yönelik planlanan geniş çaplı kara saldırısı hakkında konuştu.



Blinken, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in kendisini savunmasına yardım etmeye kararlı olduğunu belirtti.

DURDURULAN TEK ASKERİ SEVKİYAT

Blinken açıklamasında 2 bin ve 500 kiloluk 3 bin 500 bomba sevkiyatının alıkonulan tek ABD silah paketi olduğunu söyledi.



İsrail'in, Hamas'a karşı savaşını sürdürmek için işgal etmeyi planladığını söylediği Refah'a geniş çaplı bir saldırı başlatması halinde bu durumun değişebileceğini vurguladı.



Blinken ayrıca Biden'ın İsrail'e “Refah'a yönelik büyük askeri operasyonu başlatması halinde, operasyon için desteklemeyeceği ve tedarik etmeyeceği bazı sistemler olduğunu” açıkça belirttiğini söyledi.

REFAH'TAKİ SİVİLLER İÇİN İNANDIRICI BİR PLAN YOK



Blinken, “Silahların kullanım şekline ilişkin gerçek endişelerimiz var. İsrail'in sivilleri korumak için net, inandırıcı bir planı olması gerekiyor ki biz bunu görmedik” diye konuştu.



Refah, çoğu çatışmalar ve İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'nin başka yerlerinden göç etmek zorunda kalan yaklaşık 1,4 milyon Filistinliye ev sahipliği yapıyor.

