ABD silah sevkiyatını kesti | İsrail: "Refah'a saldırı için yeterli silahımız var"

The Times of Israel'in haberine göre Hagari, basın toplantısında ordunun Refah'taki saldırısının kentin tamamıyla değil, yalnızca kentin doğusuyla sınırlı olduğunu iddia etti.



ABD'nin şimdiye kadar İsrail'e ve ordusuna ciddi güvenlik yardımları sağladığını kaydeden Hagari, "Ordunun, planladığı görevler ve ayrıca Refah'taki görevler için yeterli silahı var. İhtiyacımız olan şeye sahibiz." dedi.



İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile her gün konuştuğunu belirten Hagari, "Aramızda anlaşmazlıklar olsa dahi bunları kapalı kapılar ardında çözüyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETÇİLERDEN BIDEN'A TEPKİ



Kongre'nin Cumhuriyetçi kanadı, Refah'a kapsamlı saldırı yapılması durumunda İsrail'e silah sevkiyatı yapmayacağını açıklayan Biden'ı eleştirdi.



Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesinin Cumhuriyetçi Başkanı Michael McCaul ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Başkanı Mike Rogers, yaptıkları ortak açıklamada "Demokrat yönetimin İsrail'e yapılacak bu önemli silah sevkiyatını durdurma kararıyla dehşete düştüklerini" belirtti.



Cumhuriyetçi liderler, Biden ve yönetimini "İsrail'in güvenliğini zayıflatmakla" suçladı.



Cumhuriyetçiler ayrıca henüz uygulamaya geçip geçmediği konusunda Beyaz Saray'dan henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığını, silah sevkiyatını durdurma kararının "gizlice" alındığını, "kasıtlı" olarak Kongre'den ve Amerikan halkından "saklandığını" savundu.



ABD Senatosu'nda dün ifade veren Savunma Bakanı Lloyd Austin de eleştirilerin hedefi oldu.



Cumhuriyetçi Senatörler, silah sevkiyatının durdurulmasının "müttefik İsrail'e yanlış mesaj vermek" anlamına geleceğini ve böyle bir adımın "İran'ı ve destekçilerini İsrail'e karşı cesaretlendireceğini" ileri sürdü.



Austin ise eleştirilere "Herhangi bir karar vermedik. Sağladığımız güvenlik yardımlarının bir kısmını yeniden değerlendirirken ara verdik. Ancak bununla birlikte, Refah'ta gelişen olaylar bağlamında şu anda bazı yakın vadeli güvenlik sevkiyatlarını gözden geçiriyoruz." diye karşılık verdi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, dün gazetecilerin sorularını cevaplarken, Gazze'nin Refah bölgesindeki sivillere yönelik endişeler ve "kabul edilemez" insani yardım kriziyle bağlantılı olarak, İsrail'e yapılacak diğer silah sevkiyatlarının da gözden geçirildiğini söylemişti.



TEXAS SENATÖRÜ, BIDEN'IN GÖREVDEN ALINMASINI İSTEDİ



Texas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'e yapılacak askeri yardımı askıya alacağını açıklamasından dolayı görevden alınması çağrısında bulundu.



Cotton, sosyal medya platformu X'ten yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın bu açıklamasını "yeniden seçilmek için" yaptığını ileri sürdü.



Cumhuriyetçi Senatör, "Meclis'in, Biden'ı görevden almaktan başka seçeneği yok." ifadesine yer verdi.



BIDEN, REFAH'A GİRERSE İSRAİL'E SİLAH GÖNDERMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ



Biden, dün CNN'e verdiği röportajda İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti.



ABD Başkanı, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." diye konuşmuştu.



İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İsrail haber kanalı Channel 12'ye yaptığı açıklamada, Biden'ın açıklamasının "sinir bozucu" olduğunu ve "hayal kırıklığı yarattığını" ifade etmişti.