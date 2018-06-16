ABD sınırındaki yasadışı geçişlerde 19 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 2 bin çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.
Adalet Bakanı Jeff Sessions ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı kaçak göçmenlere karşı "sınırda sıfır tolerans" uygulaması nedeniyle yaklaşık 2 bin çocuk ailesinden ayrılmak zorunda kaldı.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı verileri, ABD sınırında 19 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında kaçak göçmen bin 995 çocuğun ebeveynlerinden ayrı düştüğünü ortaya koydu.
Donald Trump yönetiminin yeni uygulamasına göre, ABD'ye yasadışı yollardan giren yetişkinler gözaltına alınırken, çocukları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tahsis ettiği bakım evlerine gönderiliyor.
ABD sınırında yaklaşık 2 bin çocuk ailesinden ayrı düştü
Anadolu AjansıDünya
ABD Başkanı Donald Trump'ın sınırda yasadışı göçmen geçişlerine izin vermemesi 2 bin çocuğu ailesinden ayırdı. Ailelerinden ayrı düşen çocuklar bakım evlerine gönderiliyor.
ABD sınırındaki yasadışı geçişlerde 19 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 2 bin çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.