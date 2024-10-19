ABD: Sinvar’ın ölümü savaşa son vermek için dönüm noktası

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Sinvar’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasının önündeki en büyük engel olduğunu iddia ederek, “Savaşa bir son vermenin kritik önem taşıdığına inanıyoruz, inanmaya da devam ediyoruz. Sinvar'ın ölümünün bu sonuca ulaşmak için bir dönüm noktası oluşturabileceğine inanıyoruz” dedi.

Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmelerinin devam etmediğini kaydeden Kirby, "Keşke bugün size Doha'da ekipleri yeniden bir araya getirdiğimizi ve yeni bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilseydim. Şu anda bulunduğumuz nokta bu değil” ifadelerini kullandı.



“HEM GAZZE'DE HEM DE LÜBNAN'DA TARAFLARIN BUNDAN FAYDALANMASINI UMUYORUZ”



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Sinvar’ın ölümünün hem Gazze hem de Lübnan'da yön değişikliği için bir fırsat olduğunu savundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas teslim olmadığı ve tüm esirleri serbest bırakmadığı sürece Gazze Şeridi'nde saldırmaya devam edeceğine dair sözüne ilişkin Austin, “Olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz” açıklamasını yaptı.

Austin, “Ancak yön değişikliği için fırsatlar olduğu açık ve hem Gazze'de hem de Lübnan'da tarafların bundan faydalanmasını umuyoruz” şeklinde konuştu. ABD’li Bakan, Orta Doğu'daki ABD Kuvvetlerinin İsrail'in savunmasını desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.



YAHYA SİNVAR, İSRAİL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ



İsrail ordusu, 17 Ekim'de Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de Sinvar'ın öldüğünü doğruladı.



Yahya Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin yerine 6 Ağustos'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.



YAHYA SİNVAR KİMDİR?



Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Sinvar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.



Hamas'ın önceki lideri Heniyye gibi aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kökenli olan Sinvar, Gazze İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.



İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçlamasıyla ikinci defa tutuklandı.



Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında ise 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.



Hamas'ın 11 Ekim 2011'de İsrail ile yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde 23 yıl sonra İsrail hapishanelerinden serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.



Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlere göre, Sinvar, İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu.



Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyordu.



Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.



İsrail, Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyordu.

