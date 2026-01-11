ABD siyasetinde İran tartışması büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde İran’a yönelik Amerikan müdahalesi ihtimalini açık bırakırken, Kongre’den gelen açıklamalar Washington’daki görüş ayrılıklarını gözler önüne serdi.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, İran’ın bombalanmasının istenen sonucu doğurmayabileceği uyarısında bulundu. Paul, böyle bir saldırının rejimi zayıflatmak yerine, İran halkını dış düşmana karşı kenetleyebileceğini söyledi.

“REJİMİ BİRLEŞTİRME RİSKİ VAR”

Benzer bir görüşü Demokrat Senatör Mark Warner da dile getirdi. Warner, askerî bir saldırının İranlıları ABD’ye karşı rejimin bugüne kadar başaramadığı ölçüde birleştirme riski taşıdığını vurguladı. Tarihten ders çıkarılması gerektiğini belirten Warner, ABD destekli 1953 darbesinin, İran’da süreç içinde İslam Cumhuriyeti’nin doğuşuna zemin hazırladığını hatırlattı.

Bu arada Wall Street Journal, ABD’li askerî ve diplomatik yetkililerin Salı günü Başkan Trump’a siber saldırılar ve olası askerî operasyonlar dâhil olmak üzere İran’a yönelik seçenekler konusunda brifing vereceğini yazdı.

TRUMP'A AGRESİF ÖNERİ

Tahran yönetimi ise ABD’nin saldırması halinde Amerikan askeri üslerini hedef alacağını açıkladı. Buna karşılık, sert dış politika söylemleriyle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump’a çok daha agresif bir çizgi önerdi. Graham, ABD’nin protestocuları cesaretlendirmesi ve İran yönetimini korkutması gerektiğini savunarak, “Halkı öldüren liderliği ortadan kaldırmak gerekir” ifadelerini kullandı.